Mais de 4 mil estudantes de Mogi participam de oficinas de curta-metragem e sessões de cinema

Mais de quatro mil estudantes de oito escolas estaduais de Mogi das Cruzes participam até o dia 20 de setembro de diversas atividades educativas que visam conscientizá-los sobre a importância do meio ambiente e os cuidados que precisamos ter para um futuro mais sustentável. As atividades fazem parte do Projeto Cine Ecologia, que começou no final do mês de agosto, uma iniciativa do Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), que conta com o patrocínio da Niterra do Brasil através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet).

Crianças e adolescentes, com idade entre 10 a 18, estão sendo contempladas pelo projeto que conta com duas etapas. A primeira contemplou oficinas de curtas-metragens com técnicas profissionais de cinema e ocorreu entre 28 de agosto e 13 de setembro. Durante o período, os estudantes aprenderam conceitos de filmagem, enquadramento de cenas, noções de equipamentos de vídeos, edição, escolha de trilha, criação de personagens, roteiro e iluminação.

E depois colocaram em prática. Sob a supervisão e instrução dos oficineiros, produziram seus próprios curtas-metragens, incluindo roteiro, gravação de depoimentos, captura de imagens, edição, e inserção de trilha e legendas. Os temas dos curtas-metragens todos ligados ao propósito do Cine Ecologia: sustentabilidade, preservação da água, consumo consciente, responsabilidade no trânsito, energia, reciclagem, mobilidade urbana e alimentação saudável.

Sessões de cinema com estrutura inflável de 15 metros

Agora, os estudantes vivenciam a segunda etapa do projeto que oferece sessões de cinema, interações teatrais e workshops sobre uso de água e energia, reciclagem e segurança no trânsito.

Desde o dia 11 de setembro, as escolas participantes do Cine Ecologia estão recebendo uma estrutura gigante de cinema inflável, com 15 metros de comprimento e quatro metros de altura, equipada com telão, projetor de áudio e vídeo, além de almofadas para acomodação do público. E não é só isso. Para deixar a programação ainda mais divertida, todos os presentes terão direito a pipoca. Ao final de cada sessão, as crianças e adolescentes levarão para casa um livreto com explicações sobre os temas que foram abordados nos curtas-metragens. Participam por sessão cerca de 150 estudantes, totalizando mais de quatro mil até o encerramento do

projeto, no dia 20 de setembro.

As unidades escolares que contempladas com o Cine Eco são: E.E.Benedito Souza Lima(Taiçupeba), E.E.Bernardo Murphy (César de Souza), E.E.Sebastião de Castro (Vila Suissa), E.E. João Cardoso dos Santos (Biritiba-Ussu), E.E.Vereador Alcides Celestino Filho (Jardim Bela Vista), E.E. Cid Boucault (Jundiapeba), E.E. Professor Francisco de Souza Mello

(Vila São Paulo) e E.E.Paulo Tapajós (Manoel Ferreira).

Projeto Cine Ecologia

O Cine Ecologia é um projeto itinerante que tem como objetivo aproximar crianças e adolescentes do mundo das artes, promover acesso à cultura e conscientizar sobre temas de grande importância para o futuro, como a preservação dos recursos naturais, sustentabilidade, entre outros.

Sobre o Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS)

O Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) é uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos que tem como foco a preservação e a conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br.

Sobre a NITERRA

Fundada em 1936, em Nagoya, no Japão, a Niterra é a maior fabricante e especialista mundial em velas de ignição, com forte presença em todos os continentes. No Brasil, a empresa atua há mais de 60 anos, conta com aproximadamente 1.300 funcionários e tem uma fábrica com 625 mil m2 em Mogi das Cruzes, SP. A empresa – detentora das marcas NGK (componentes automotivos) e NTK (sensores) – disponibiliza em seu site dezenas de opções de cursos on-line para mecânicos e aplicadores de produtos. Para mais informações, acesse: http://www.ngkntk.com.br/.

Serviço:

Projeto Cine Ecologia

De 28 de agosto a 20 de setembro

Oficinas de curta-metragem e sessões de cinema

Participam 8 escolas estaduais de Mogi das Cruzes

Realização: Instituto Eco Ambiental e Social