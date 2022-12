Mais de 30 mil presos devem deixar presídios de SP na “saidinha” de Natal

Entre o Natal e o Ano Novo milhares de presos devem deixar as penitenciárias na chamada “saidinha” de fim de ano, um benefício previsto em lei para presos que estão no regime semiaberto e que acontece todos os anos, também em datas como Dia das Mães, Dia dos Pais e Páscoa. Na última saidinha de fim de ano, entre 23 de dezembro de 2021 a 5 de janeiro deste ano, 36,6 mil presos deixaram as penitenciárias sendo que 1.628 não retornaram na data prevista, sendo então considerados foragidos da justiça.

A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) não informou quantos presos devem sair este ano. Nas redes sociais já há postagens de pessoas prevendo aumento da criminalidade, pois não é raro que os apenados venham a cometer crimes enquanto estão em liberdade. Para a delegada e presidente do Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo), Jaqueline Valadares, além dos cuidados já serem redobrados no final de ano, todos devem ficar ainda mais atentos por conta destas “saidinhas”. “Por isso é importante que as pessoas fiquem atentas aos locais e horários que estão saindo, assim como evitar andarem sozinhos à noite e também evitar locais que tenham alto índice de criminalidade”, destacou.

Via Repórter Diário