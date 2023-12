Mais de 10 mil alunos da rede municipal farão a prova do Saresp nesta terça-feira

Os alunos do 2º e do 5º anos do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes farão na próxima terça-feira (05/12) as provas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), uma parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, e o Governo Estadual. A avaliação fornece indicadores para o monitoramento e planejamento de políticas públicas na educação.

Serão avaliados 10.372 estudantes. A avaliação externa é mais uma forma de olhar as aprendizagens das crianças das escolas municipais, que já contam com a E-Aprendi, instrumento de avaliação do Município elaborado por educadores da própria rede municipal. No mesmo dia, haverá a aplicação da prova impressa Aprendi para alunos do 1º ano do ensino fundamental.

É importante que os alunos compareçam na data da avaliação para que os resultados sejam fieis para subsidiar a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas públicas.