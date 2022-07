Mais conforto com o implante de carga imediata

Um sorriso bonito faz parte da autoestima e, mais do que isso, é capaz de oferecer uma boa qualidade de vida. E, com os avanços na Odontologia, há cada vez mais procedimentos modernos capazes de recuperar o sorriso de forma eficaz.

No consultório odontológico Dr Fabrício Neves, há diversos tratamentos específicos para cada necessidade. No caso da Implantodontia, um dos mais procurados é o implante com carga imediata.

Realizado pelo cirurgião dentista Esteban Soto, o procedimento oferecido no consultório se destaca pelo tempo reduzido para a colocação da prótese, em comparação com técnicas tradicionais. “Diferentemente do implante tradicional, o implante de carga imediata permite que a prótese ou coroa seja colocada imediatamente após a instalação do implante de sustentação”, explica Esteban Soto.

Os benefícios deste tipo de implante são variados: mais conforto, possibilidade de sair com a prótese no mesmo dia após a colocação do pino de sustentação, redução do tempo total de tratamento e do período de cicatrização, melhora da mastigação e da higiene bucal.

Mas, apesar das vantagens, o especialista avisa que nem todos podem realizar o implante de carga imediata. “O procedimento depende de uma série de condições clínicas que serão avaliadas pelo especialista por meio de exames, como a radiografia e tomografia odontológica, tais como saúde clínica geral do corpo”, diz o cirurgião-dentista.

Cuidados

Após a orientação de um especialista que avalia a possibilidade do implante de carga imediata, após a cirurgia é necessário ter alguns cuidados. “É recomendado repouso, não se exercitar pelo menos sete a 10 dias após a cirurgia, evitar ficar exposto ao sol ou a ambientes de temperaturas altas, priorizar alimentos líquidos, macios, pastosos e frios por pelo menos quatro dias após a cirurgia, seguir a higienização oral com bochechos indicados pelo especialista e tomar a medicação indicada”.

Consultório Odontológico Dr Fabrício Neves

Rua Professor João Cardoso Pereira, nº 34 – Parque Monte Líbano

Telefone : (11) 94025-3749