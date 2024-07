Mães da APAE se apresentam no Dia do Dançarino de Salão (24)

‌‌‌Mães da APAE de Mogi das Cruzes e voluntários celebram a data com apresentação de danças em ritmos latinos na Estação Mogi das Cruzes

A Estação Mogi das Cruzes da CPTM será palco de uma celebração especial, nesta quarta-feira (24), quando se comemora o “Dia do Dançarino de Salão”. Um grupo de mães da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes se apresentará no espaço, das 14 às 16 horas, com coreografia criada pelo renomado professor de dança Edson Wierzba. O evento é uma organização do Lions Clube Mogi das Cruzes Itapety, em parceria com a APAE de Mogi e a Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras (AMHAL). Ele faz parte do Projeto Livro Livre da CPTM, que proporcionará uma tarde de arte e cultura aos usuários da Linha 11 – Coral.

O professor Wierzba, conhecido por sua paixão e dedicação à arte da dança, preparou danças com uma variedade de ritmos latinos, incluindo o emblemático tango argentino. As mães do Clube de Mães da APAE de Mogi, por sua vez, prometem fazer um belo espetáculo.

“Esta apresentação, além de entreter, deseja inspirar a outras pessoas e levá-las à reflexão sobre a alegria e o espírito comunitário que a dança pode proporcionar”, destaca a presidente do Lions Clube Mogi das Cruzes Itapety, Maria Amélia Rodrigues.

“Quem dança é muito mais feliz”, afirma Edson Wierzba, destacando a importância da dança não apenas como expressão artística, mas também como uma fonte de bem-estar físico e emocional. Com seu entusiasmo contagiante, Wierzba compartilhou técnicas de dança com as mães e voluntárias, enfatizando os benefícios da dança para o corpo e a alma.

A apresentação contará com a participação de sete integrantes, além do professor Edson Wierzba e sua equipe de apoio.

O evento vai das 14 às 16 horas