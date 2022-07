M Bartenders: os melhores drinks para seu evento

Um bom serviço de bar, aliado a um cardápio variado de drinks pode fazer toda a diferença em um evento. Prova disso é a M Bartenders, que há 10 anos trabalha com um serviço sofisticado de bar para qualquer tipo de eventos.

A empresa foi um dos fornecedores da festa de 24 anos do jornal A Semana, realizada em maio no Sollar da Árvore. Na ocasião, o bar e os drinks diferenciados produzidos no local fizeram sucesso entre os convidados da festa.

O proprietário Luiz Fernando de Oliveira Balbino conta que a M Bartenders pretende ser mais do que um serviço de open bar. “Trabalhamos com todo tipo de eventos, e nosso objetivo é, além de bons drinks, oferecer trazer sofisticação e luxo a qualquer tipo de celebração”, diz o empresário, que acrescenta que festas de casamento são o carro-chefe do negócio.

A carta de drinks é variada e montada de acordo com o gosto pessoal do cliente, englobando desde os drinks mais tradicionais, como caipirinhas, Mojito, Gin Tônica, até os mais procurados no momento: Moscow Mule, Aperol Spritz e Gin Tônica com Harmonização, além de opções com e sem álcool.

E pensando sempre em inovar o atendimento, a M Bartenders agora oferece bar em 360 graus. Nessa opção, o bar é montado no centro do evento, atendendo todos ao redor.

A M Bartenders disponibiliza também equipe de profissionais para a elaboração dos drinks. E, agora neste período de retomada dos eventos presenciais, a empresa celebra a agenda cheia para novos trabalhos. Para os interessados em contratar a empresa, o ideal é fazer o contato com no mínimo três meses de antecedência do evento.

M Bartenders

(11) 99958-7142