Lucas Lacerda representará o Mogi Basquete no Jogo das Estrelas 2024

O armador Lucas Lacerda irá representar o Mogi das Cruzes Basquete no Jogo das Estrelas 2024, organizado e realizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), que acontecerá entre os dias 11 e 17 de março, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O anúncio foi feito na tarde dessa segunda-feira (5), durante um draft realizado ao vivo no YouTube do NBB CAIXA. Os capitães dos dois times de astros brasileiros, André Góes (UNIFACISA) e Elinho (Corinthians), escolheram seus elencos, e também foram anunciadas as equipes de estrangeiros, capitaneada por Larry Taylor (Bauru Basket), e de Jovens Estrelas, que terá Márcio (Sesi Franca) como líder.

O atleta mogiano com médias de 16.0 pontos, 5.4 assistências, 2.6 rebotes, e 16.1 de eficiência, foi escolhido pelo também armador, Elinho Corazza, e marcará presença no evento pela primeira vez em sua carreira. Além do camisa 10 do Mogi Basquete e do capitão, também estarão na equipe os jogadores: Alex Garcia (Bauru Basket), Gabriel Jaú (Flamengo), Didi (Flamengo), Anderson Rodrigues (Bauru Basket), Cauê Borges (Corinthians), Renato Carbonari (Coop/São José), e Paulichi (R10 Score Vasco).

“Estou muito feliz por estar entre os mais votados e ter sido escolhido. Isto ignifica que meu trabalho está sendo reconhecido, acima de tudo. A minha expectativa para o evento é a melhor possível. Quero me divertir e tentar ao máximo ser campeão”, finalizou Lacerda.

A lista de atletas que compõem as quatro equipes do Jogo das Estrelas foi determinada a partir de votação entre imprensa, jogadores e treinadores do NBB CAIXA. O confronto entre os melhores do basquete brasileiro está marcado para o dia 16 de março. Um sorteio definirá quais serão os confrontos de semifinal. E, no mesmo dia, os vencedores se enfrentam na decisão. Cada partida terá dois tempos de seis minutos.

O duelo entre os astros do basquete nacional não é a única atração do evento. Durante a semana marcada para as celebrações, o fã do esporte será contemplado com os já tradicionais desafios de Habilidades, Três Pontos e Enterradas, além de uma série de atividades, como exposição, seminários, fan zone e muito mais.

As demais informações sobre o evento ainda serão divulgadas pelo site oficial da LNB nos próximos dias.