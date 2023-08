Lojas do Mogi Shopping abrem 19 postos de trabalho

O Mogi Shopping está com 19 postos de trabalho abertos em funções diversas nesse início de semana. De acordo com o painel atualizado com base nas oportunidades ofertadas pelos lojistas, são 12 vagas para trabalhar em vendas, atendimento, operação de caixa, entre outros, e sete posições no segmento de alimentação.

Todas as oportunidades disponibilizadas no painel são destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 21/08/2023

01 – Mania De Churrasco-prime Steakhouse

Cargo: Atendente

Descrição: Horário das 15h às 23h20. Faixa salarial a combinar. Irá atuar em toda operação da loja. Enviar currículo para o e-mail: luiza.maniadechurrasco@gmail.com

02 – Mania De Churrasco-prime Steakhouse

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Vaga para churrasqueiro(a), sendo o horário de trabalho das 12h às 20h. Faixa salarial a combinar. Irá atuar no apoio da churrasqueira. Enviar currículo para o e-mail: luiza.maniadechurrasco@gmail.com

03 – Rivoli

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes, limpeza e organização da loja, e pós-compra. Ter simpatia, ser sorridente e proatividade são requisitos. Também é preciso ter experiência para esta vaga. Horário de trabalho: das 14h às 22h. Faixa salarial: R$ 1.808,80. Currículos devem ser encaminhados para o WhatsApp (12) 99230-3676.

04 – Rivoli

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes, limpeza e organização da loja. Ter simpatia, agilidade, ser sorridente e proatividade são requisitos. Também é preciso ter experiência para esta vaga. Horário de trabalho: das 14h às 22h. Faixa salarial: R$ 1.808,80. Currículos devem ser encaminhados para o WhatsApp (12) 99230-3676.

05 – Jun Burgão

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: O horário de trabalho para esta vaga, como auxiliar de cozinha, é das 14h30 às 22h30. Deixar currículo no Jun Burgão ou enviar por e-mail para junburgao@gmail.com

06 – Hering Store

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para assistente pleno. Com experiência em loja de vestuário, habilidades com visual merchandising, conhecimentos múltiplos e entrega de resultados. Atuará no atendimento ao cliente presencial e WhatsApp. Enviar currículo pelo WhatsApp (11) 99375-2798.

07 – Black Entertainment

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho das 14h às 22h. Faixa salarial a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Entregar currículo na loja.

08 – Laser&Co

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para consultora de vendas. Buscamos profissional proativo e receptivo, que goste de se relacionar e atender bem seus clientes. Experiência em vendas. Escala 6×1 + 1 folga extra, das 10h às 18h ou das 14h às 22h. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 97510-8991.

09 – Surfinn

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Contrata-se operadora de caixa que seja maior de idade. Importante ter disponibilidade de horário. Experiência mínima de 6 meses. Levar currículo na loja e deixar com a Larissa, após às 14h.

10 – Eu Bella

Cargo: Atendente

Descrição: Vaga destinada para o horário das 14h às 22h. Ter experiência na área de vendas será um diferencial. Deixar o currículo na loja, com a gerente Milena.

11 – L’occitane

Cargo: Atendente/balconista

Descrição: Irá atuar no atendimento de clientes, limpeza e organização da loja. Vaga com carga horária de 44h semanais. Importante ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Remuneração: R$ 1808,00. Benefícios: VT. Deixar currículo na loja.

12 – Victor Hugo

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Importante ter experiência e disponibilidade de horário. Irá atuar no atendimento de clientes, desempenhar atividades de rotina da loja; deve ter habilidade com redes sociais. Entregar currículo na loja.

13 – NBA Mogi das Cruzes

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Irá atuar no atendimento e vendas aos clientes. Disponibilidade de horário é um requisito. Faixa salarial: R$ 1.750,00. Deixar o currículo na loja.

14 – Clube Morena Rosa

Cargo: Gerente

Descrição: Ter experiência na área é um requisito desejável. Também é importante ter flexibilidade de horário. Faixa Salarial: Fixo + Comissão + VT. Irá atuar no atendimento de clientes presencial e online, formação e treinamento de equipe, organização de rotina da loja. Contato para envio de currículos: cmr.mogishopping@gmail.com.

15 – Montana Grill

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Vaga exige experiência em cozinha de restaurante ou fast food, maior de idade, residente em Mogi das Cruzes. Salário a combinar, prêmio, registro em carteira, refeição no local e VT. Enviar currículo para: mogidascruzes@montanagrill.com.br

16 – EVOY

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter a partir de 18 anos, ensino médio completo e residir em Mogi das Cruzes. Experiência em: vendas de viagens, estética, crédito. Encaminhar currículo para: vagas@evoyconsorcios.com.br

17 – Gendai

Cargo: Atendente

Descrição: Necessário ter a partir de 18 anos, ensino médio, residência em Mogi das Cruzes e região. Com ou sem experiência. Interessados devem encaminhar currículo para gendaimogi@gmail.com

18 – Gendai

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Necessário ter a partir de 18 anos, ensino médio, residência em Mogi das Cruzes e região. Com ou sem experiência. Interessados devem encaminhar currículo para: gendaimogi@gmail.com

19 – Gendai

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Vaga para ajudante de sushiman. Necessário ter a partir de 18 anos, ensino médio, residência em Mogi das Cruzes e região. Com ou sem experiência. Interessados devem encaminhar currículo para: gendaimogi@gmail.com