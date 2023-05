Livro de Ronaldo Pazini sobre Autismo é lançado em audiobook

O livro “O que ele vai falar primeiro? Como desenvolver as habilidades psicomotoras de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)”, de Ronaldo Pazini, agora também é audiolivro. Na obra, o autor compartilha sua vivência com o filho autista, além de ampla experiência profissional na área. Com quatro horas de duração e disponível no www.tocalivros.com, o material é destinado a todos àqueles que se interessem pela temática, seja por convivência familiar ou profissional com um autista, ou para fins educacionais.

Lançado em 2021 pela Editora Laços, inicialmente em formato impresso, o título foi concebido quando Pazini enxergou a necessidade de tornar público o dia a dia com o filho, Luís Felipe, portador de TEA e que foi diagnosticado aos 4 anos. Os 5 mil exemplares disponibilizados comercialmente na época se esgotaram rapidamente.

O autor também divide no livro sua experiência como educador, expondo as conquistas e os desafios profissionais no atendimento a crianças e a jovens autistas. O preconceito e a falta de conhecimento acerca do assunto não foram esquecidos na obra:

“Milhões de famílias brasileiras passam por muitas dificuldades e obstáculos no cotidiano para o desenvolvimento de seus filhos autistas, e não podemos nos esquecer, ainda, do preconceito e do desconhecimento que atrapalham e muito este processo, bem como a burocracia na busca por laudos e por tratamento adequado. É tudo muito difícil, não se pode negar. Sendo assim, quis compartilhar em livro o que já sabia, a fim de ajudar mais pessoas”, complementa Pazini, que, além de psicomotrista, é professor universitário e mestre Educação Física, com mais de 18 anos de experiência.

No livro, o especialista joga luzes nas políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento de crianças e de jovens autistas e destaca como fundamental o uso da Psicomotricidade face a habilidades específicas no contexto da linguagem corporal:

“Tudo isso é importante quando falamos em comportamento e na sociabilização de quem tem TEA e que precisa de estímulos adequados, inclusive para melhor se expressar”.

O audiobook de “O que ele vai falar primeiro?” tem duração de pouco mais de quatro horas. A narração é de Douglas Soares. O conteúdo está disponível para compra, no Clube do Audiolivro e para assinatura ilimitada na plataforma Tocalivros (https://www.tocalivros.com/).

“Este formato amplia o alcance do tema à sociedade. Estamos tornando a obra acessível, inclusive, para pessoas com deficiência visual. Também considero o audiolivro mais prático, uma vez que é possível ouvi-lo em deslocamento, com comodidade, indo para o trabalho, em viagem com a família, ou seja, em diversas situações”, diz.

SERVIÇO:

Audiolivro – “O que ele vai falar primeiro? Como desenvolver as habilidades psicomotoras de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)”

Autor: Ronaldo Pazini

Narrador: Douglas Soares

Duração: 4h13m55s

Produção: Tocalivros Studios

Selo: Editora Laços

Disponível: Compra, Clube do Audiolivro e Assinatura Ilimitada (https://www.tocalivros.com/)