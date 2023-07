Lista de aprovados do Polo Univesp de Mogi será divulgada nesta segunda

O resultado oficial do Vestibular 2023 para o Polo Mogi das Cruzes da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) será divulgado nesta segunda-feira (03/07) a partir das 14h, no site vestibular.univesp.br. O polo é uma parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação e o Governo Federal.

Os aprovados na primeira chamada deverão realizar a matrícula on-line entre 5 e 10 de julho. As orientações estão disponíveis no site do vestibular e no link www.univesp.br/vestibular. O polo mogiano, coordenado pela Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, receberá 150 novos estudantes, distribuídos nos nove cursos ofertados pela Universidade.

Para fazer a matrícula é necessário realizar o upload dos seguintes documentos: RG, CPF, Certificado de Conclusão do Ensino Médio, Histórico Escolar do Ensino Médio, título de eleitor, certidão de nascimento ou de casamento, documento do responsável (caso o estudante seja menor de dezoito anos) e certificado do serviço militar (para homens até 45 anos de idade).

Caso as vagas não sejam preenchidas nesta primeira etapa, novas chamadas estão previstas para os dias 12 e 19/07. As aulas são ministradas na modalidade EaD e terão início no dia 24/07/23. O Polo prestará atendimento aos alunos ingressantes durante todo o período de matrículas. O polo Univesp Mogi das Cruzes está localizado na Escola de Empreendedorismo e Inovação (Rua Senador Dantas, 326 – Centro). Mais informações pelo telefone 4798-6993, das 13 às 22 horas, de segunda a sexta-feira.