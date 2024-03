Lisandro oficializa pré-candidatura a vereador pelo Podemos em Suzano

Um dos fundadores e voluntário da Organização Não Governamental (ONG) Projeto Adote Suzano (PAS), o ex-vereador Lisandro Frederico anunciou nesta semana sua pré-candidatura ao Legislativo suzanense. A novidade vem à tona após inúmeras especulações que o defensor da Causa Animal poderia ser o nome do Podemos para a Prefeitura de Suzano-SP. Em paralelo à definição por parte de Lisandro, o partido lança à majoritária a vereadora Gerice Lione, antes do PL.

Lisandro já exerceu a vereança em Suzano entre 2017 e 2020. Nas eleições municipais de 2016, obteve 2.091 votos, sendo o mais votado de seu partido (na época, PSD) e o terceiro mais votado do pleito legislativo.

Durante seu mandato, deu início a políticas públicas voltadas à Causa Animal, por meio de projetos de castração gratuita e cuidados com animais em situação de abandono. Além disso, propôs medidas de atenção básica aos pets, como o Castramóvel, primeiro serviço veterinário gratuito da cidade; campanhas responsáveis de adoção; e a microchipagem, só para citar algumas iniciativas.

Durante seu mandato, Lisandro ainda foi oposição ferrenha na Câmara de Suzano ao governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL). Atuou fortemente na fiscalização de equipamentos públicos, deu transparência aos gastos da Prefeitura e promoveu audiências públicas sobre temas sensíveis à sociedade, além de denunciar ao Ministério Público (MP) diversos desmandos da gestão municipal.

De acordo com o pré-candidato a vereador, seu retorno à Câmara Municipal, caso seja eleito em outubro deste ano, visa retomar à atenção do poder público à Causa Animal, além de ampliar as iniciativas já existentes. Hoje, na cidade, estima-se existirem, ao menos, 10 mil animais abandonados pelas ruas, segundo levantamento da ONG PAS:

“Nosso projeto é contribuir, ainda mais, com os protetores da cidade e criar parcerias que garantam cirurgia a baixo custo para os pets da população menos favorecida. Castração é a solução para a Causa Animal. Por meio de parcerias com as esferas estadual e federal, podemos angariar recursos para tornar essa demanda dos suzanenses uma realidade”, afirma o ativista.

A entidade na qual Lisandro é voluntário foi responsável por doar mais de 2,5 mil animais, além de realizar mais de 2 mil castrações nos últimos três anos.

Filiação

Ao assumir o projeto rumo à Câmara Municipal, Lisandro se filiará oficialmente ao Podemos na próxima semana.

A expectativa é que o defensor da Causa Animal seja um dos mais votados da chapa de candidatos a vereador pelo Podemos, que terá a policial militar Gerice Lione candidata à prefeita.

A pré-candidatura de Lisandro tem a chancela e o apoio do presidente estadual da sigla no estado de São Paulo, o deputado federal Rodrigo Gambale, além da presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu.