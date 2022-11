Lions realiza Olimpíadas Especiais neste sábado

Os quatro clubes do Lions em Mogi promoverão neste sábado, dia 26, o Torneio de Natação PDG Milton Martins Coelho, uma competição das Olimpíadas Especiais (Special Olympics) para pessoas com deficiência. A ação será no Sesi de Brás Cubas, das 9h às 13h, com entrada gratuita para o púbico, e tem realização do Lions Cube Mogi, Lions Estância, Lions Itapety e Lions Brás Cubas.

As Olimpíadas Especiais foram fundadas em 1968, com o objetivo de inclusão de pessoas com deficiências intelectual na sociedade.

Em setembro de 2014, a Fundação Intenacional de Lions Clubes firmou um acordo com a Special Olympics e destinou US $ 2 milhões para a realização de torneios, desde que fossem realizados pelos Clubes. “Para a parceria ser efetivada, era necessário que um Clube iniciasse o projeto. E o Lions Clube Mogi foi pioneiro no Brasil, realizando a primeira edição das Olimpíadas Especiais neste novo formato em território nacional, no Centro Municipal de Paradesporto Professor Cid Torquato”, conta o coordenador de Marketing para a Fundação de Lions Clubs International no Brasil, Paulo Rogério de Souza.

Desde então, a cidade realiza as Olimpíadas e, inclusive, já representou o Brasil em torneios internacionais, em Los Angeles, nos EUA, em 2015, e no Panamá, em 2018.