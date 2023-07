Limpeza do rio Jundiaí deve ser concluída em seis meses

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, começou os trabalhos de limpeza e desassoreamento no trecho do rio Jundiaí que corta a região do Oropó. A assinatura da Ordem de Serviço foi feita pelo prefeito Caio Cunha na manhã de hoje (06/07).

O serviço é necessário porque moradores daquela região sofreram com enchentes no último verão e a comunidade esperava pelo desassoreamento para prevenir inundações. Além disso, a limpeza das algas (macrófitas) na superfície do rio trará melhoria da qualidade da água, da biodiversidade e redução do odor. Os trabalhos serão realizados em um trecho de 4,5 quilômetros do rio, com até seis meses para serem concluídos – mas a previsão é que a limpeza termine antes deste prazo e esteja terminada antes do período de chuvas.

“Há mais de 20 anos nenhum serviço desta magnitude foi feito aqui no Oropó e por isso os moradores esperavam tanto por esta limpeza. Mas a ação do poder público não terá resultado se houver descarte irregular no rio, por isso peço às famílias que moram aqui perto para que fiquem atentas e denunciem quando isso acontecer. Nós sabemos que quem joga lixo ou entulho é de longe, porque quem vive aqui sabe as consequências desse tipo de ação”, disse o prefeito Caio Cunha.

A Prefeitura elaborou o projeto e conseguiu a aprovação do financiamento com recursos não reembolsáveis junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o Fehidro. A empresa vencedora do processo licitatório foi a ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda, com um contrato no valor de R$ 4.040.612,94. Deste total, R$ 2.819.978,36 são oriundos do financiamento estadual e os R$ 1.220.634,58 restantes são uma contrapartida da proporia Prefeitura de Mogi das Cruzes.

O serviço começa com análise laboratorial dos sedimentos, para que a disposição correta dos resíduos possa ser feita, conforme parecer da Cetesb. Posteriormente será feita a instalação de canteiros de obras. A limpeza será feita com escavadeira embarcada sobre plataforma flutuante, sendo o material carregado em batelões ou barcaças. O material será colocado em áreas de “bota espera” para secagem e depois será destinado corretamente.