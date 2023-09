Leo Santana encerra Itaquá Rodeio Fest com show eletrizante e muito axé 

O Itaquá Rodeio Fest, em Itaquaquecetuba-SP, se transformou num bloco gigante formado por milhares de pessoas, no melhor estilo Carnaval de Salvador-BA, com o show do cantor Leo Santana, na noite desse sábado (16/9). O baiano sacudiu a arena durante quase duas horas e encerrou, com muito axé, a programação do maior rodeio de portas abertas do Brasil.

No palco, o artista apresentou sucessos que arrastam multidões por todo o País, como “Contatinho”, “Santinha”, “Zona de Perigo” e “Posturado e Calmo”, seu último hit.

Pela primeira vez no Alto Tietê, o baiano falou da emoção de estar no Itaquá Rodeio Fest e elogiou a organização do evento, sobretudo, quanto à ação solidária de troca de alimentos não-perecíveis por ingressos para as provas e atrações artísticas:

“É uma honra estar em Itaquá e receber o carinho do público que trocou seu alimento para vir ao show. Espero poder fazer valer essa doação. Que todo mundo se divirta, e muito, nessa noite”.

Outro ponto alto do sábado foi a apresentação de Maju Santana. Foi a segunda vez que a DJ se apresentou no Itaquá Rodeio Fest. Assim como fez na semana passada, a jovem de 22 anos entregou aquilo que o público desejava: boa música, corpo de bailarinos impecável, efeitos especiais, luzes, som e muita animação.

Fotos: Robson Foiadelli | AI Itaquá Rodeio Fest

Final das provas de montaria

A festa abarcou, ainda, as últimas provas de montaria de rodeio cutiano, em cavalos. O vencedor foi Rodrigo Paiva, de Arujá-SP, com 128 pontos.

Já na etapa final do rodeio em touros da Associação de Campeões de Rodeio (ACR), o vencedor foi José Marcos do Nascimento, que acumulou 267 pontos. O cowboy ainda garantiu sua classificação para a rodada final, que acontece em dezembro deste ano, em Lucianópolis-SP.

Sucesso

O último dia do Itaquá Rodeio Fest foi prestigiado por autoridades da Política nacional, como o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Fábio Villaverde retornou ao evento nesse sábado ao lado da esposa, a também atriz Regiane Cesnique. Conhecido por papéis que interpretou nas novelas “Orgulho e Paixão”, “Gênesis”, “Carrossel” e “Malhação”, o ator já havia prestigiado a festa na semana passada, quando Alok se apresentou.

Além do DJ, que está entre os quatro melhores do mundo, subiram ao palco do Itaquá Rodeio Fest outros artistas de renome nacional, como Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa, Thiaguinho, Zé Neto e Cristiano e Ana Castela. Em sete dias de realização, o evento também teve provas de montaria de alto nível e foi pano de fundo da gravação do DVD de Lorena Alexandre, cover oficial de Marília Mendonça, morta num acidente de avião em 2021.

O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PP), comemorou o sucesso da edição de 2023 do Itaquá Rodeio Fest, que arrecadou mais de 410 toneladas de mantimentos e teve ainda doações de fraldas e de sangue por meio das ações solidárias de troca por ingressos.

Boigues salientou, ainda, que o evento que marcou os 463 anos de emancipação político-administrativa da cidade não fez uso de verba pública. A festa, que reuniu 400 mil pessoas, foi custeada 100% pela iniciativa privada:

“O dinheiro público precisa ser aplicado em Saúde, na Educação e na Segurança. Mas, a população também precisa de diversão e de lazer. Graças à MP Produções e aos patrocinadores do Itaquá Rodeio Fest, conseguimos trazer esta grandiosa festa para Itaquá”.

Cavalgada

Neste domingo (17/9), rolou a 1ª Cavalgada Itaquá Rodeio Fest. Cerca de 150 cavaleiros e charreteiros participaram do desfile. O cortejo partiu do Parque Ecológico de Itaquá e terminou na arena do rodeio, no Jardim Adriane, onde os participantes foram recepcionados com apresentações musicais.