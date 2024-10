Léo Bispo é a mais nova contratação do Mogi Basquete

Em 1º de outubro, a diretoria do Mogi das Cruzes Basquete anunciou a contratação do pivô Leonardo Bispo, para a sequência da temporada 2024/25.

O atleta, com 27 anos e 2m05, terá seu primeiro desafio com a equipe mogiana no dia 12 de outubro contra o Paulistano, às 18h, no ginásio Hugo Ramos, pelo Novo Basquete Brasil (NBB).

Pelo Campeonato Paulista de 2024, defendendo o time do Osasco, Léo teve médias de 12.4 pontos e 4.0 rebotes. O atleta também teve passagens pelo Pinheiros, Flamengo, São José, Ponta Grossa e Blumenau.

Além dele, na última semana, o clube também anunciou a contratação do ala-armador Raffael Menca.

Nesta temporada, o Mogi Basquete tem focado em uma equipe jovem, visando o desenvolvimento dos atletas, junto com a categoria de base do time.

Após o primeiro jogo, o Mogi Basquete enfrentará o Botafogo (14/10), Vasco da Gama (17/10) e Flamengo (19/10), em casa; e KTO Minas (24/10) e Brasília (26/10), fora de casa.

Crédito: Foto: Bruno Ulivieri/Basket Osasco.

Contratação veio para reforçar a temporada 2024/25