Laboratórios de Informática UMC recebem modernização

Visando sempre oferecer o melhor ensino, adequado às modernas ferramentas para seus alunos a UMC concluiu a revitalização de 21 laboratórios de informática. Dois destes passaram de 60 para 90 alunos atendidos e um outro passou a comportar 80 alunos. Foram disponibilizando mais 349 novos computadores com processador Intel de 12ª geração, todos atualizados com o que há de melhor para atender a demanda tecnológica. Os laboratórios receberam também um novo projeto de pintura e iluminação permitindo que as aulas sejam ainda mais dinâmicas e os alunos tenham maior aproveitamento.

O Coordenador do Curso de Sistemas de Informação, Leandro Miranda de Almeida destaca que os laboratórios criam espaços de exposição às tecnologias mais recentes do mercado, sendo possível desenvolver as habilidades e competências do aluno, preparando-os para o mercado de trabalho, numa atividade cada vez mais competitiva.

Para a Gerência de Tecnologia da Informação o desafio foi grande, visto que a atualização dos equipamentos ocorreu num tempo exíguo. De acordo com o Gerente Ricardo Morales Miranda, a visão da área é muito abrangente já que é necessário olhar de maneira diferenciada, mas tecnológica para todas as áreas da UMC de forma sistêmica e ampla. “Em toda Universidade, seja na área acadêmica ou administrativa, nosso desafio constante é pensar em soluções para o desenvolvimento de sistemas, segurança de dados, infraestrutura e manutenção de computadores e rede de internet buscando sempre a melhor experiência para o usuário “, explica, destacando que as melhorias de informática continuam em muitas outras áreas.