Kau Caldas faz show no Vasques para lançar novo EP

O artista mogiano Kau Caldas prepara-se para lançar seu primeiro trabalho autoral. O EP “Interior” traz diversos universos musicais, com cinco faixas autorais compostas, arranjadas e produzidas pelo artista.

O show de lançamento será no dia 2 de junho, quinta-feira, no Teatro Vasques, a partir das 19h30. Os ingressos já estão à venda aqui.

Tendo como base comum o jazz contemporâneo, as faixas viajam pelas estéticas da música eletrônica, MPB, rock’n roll, música coral e o universo percussivo brasileiro. “Interior” é desenvolvido poeticamente através de narrativas que apresentam reflexões acerca da postura do indivíduo em relação ao mundo, da construção de uma atitude ativa individual para a harmonia coletiva. São letras que se originaram através de pequenas notas escritas do autor para ele mesmo, e ganharam um desenvolvimento maior para o compartilhamento com o público.

O trabalho estará disponível nas plataformas de streaming e redes sociais a partir da meia-noite do dia 3.