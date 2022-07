Karen Santana lança novo single “Sol em Leão”

A rapper mogiana Karen Santana lança nesta sexta seu novo single “Sol em Leão”. A música traz a visão da coletividade como uma urgência e necessidade de um modelo de organização mais descentralizado dentro do mercado fonográfico e na dinâmica da própria vida. O “corre” individual e paralelo de cada um dentro dessa coletividade, muitas vezes suado, desgastante e nada glamuroso é matéria para o single.

Karen Santana desde seu primeiro álbum solo “Poderes de Évora” vem trazendo produções de muita bagagem lírica e musical. Karen tem a facilidade de expressar-se através da escrita e tem uma musicalidade única e sensível. Sua poesia visita muitos lugares e é possível embarcar nessa viagem sonora e acessar suas informações.

Sol em Leão é um convite para embarcarmos através da lírica de Karen no sonho coletivo do amor próprio. Mergulhando em nossas próprias subjetividades e exaltando as chaves que fazem sentido para o fortalecimento da autoestima. Indivíduos com autoestima elevada sem projeções narcisistas, capazes de construir parcerias duradouras sem perder a própria individualidade. A Faixa também nos chama para deixarmos a casa após um longo dia de corre, rumo à festa, munidos de todo brilho do sol em leão, tão necessário para criatividade.

O clipe traz a persistência do sonho artístico, o renascimento de si mesmo múltiplas vezes dentro do sonho, fomentado pela obstinação individual que vai de encontro ao coletivo. Esse sol é a vontade de continuar percorrendo o caminho do dom, essa gana é a pulsão de vida. O corre do leão com a cabeça no sonho e as mãos no trabalho, que se fortifica nos encontros com os outros no final do dia.

Ficha técnica:

Produção Musical: Dj Palazi

Direção de Arte: Pedro Loiola

Roteiro: Karen Santana

Stylist: Pedro Loiola

Câmera: Brígida Martins

Câmera: Rogério Assunção

Edição: Gabriel Puro Sangue Filmes

Atuação: Fernanda Borges, Beca Maciel e Gabriel Otavio

A artista

Natural de Mogi das Cruzes, Karen iniciou sua caminhada artística em 2013 como backing vocal da banda de reggae “O Clã Roots”. No mesmo ano, fundou o grupo de Rap “As Lavadeiras”, ao lado da percussionista e MC Sarah Key, lançando em 2015 o primeiro trabalho do grupo, um EP homônimo de 5 faixas misturando batidas eletrônicas, tambores e cantos carregados da influência da cultura popular de raiz como o maracatu, coco e o boi.

Após viver um período na Alemanha, conhecendo artistas locais e produzindo trabalhos internacionais, e depois de se descobrir na arte-educação, dando aulas a diversas turmas da escola pública de Diadema, sobre musicalização infantil e ritmos para crianças de todas as idades, em 2018, Karen lança o seu primeiro álbum solo “Poderes de Évora”, com 9 faixas carregadas de muita bagagem lírica e musical.

No mesmo ano, nasce o projeto “Corasom”, idealizado junto de Luiz Menezes, que estuda a música como medicina, como instrumento de cura. Em 2019, Karen lança o single “Toque da Serpente” com um clipe feito apenas por mulheres (Isa Hansen, Bianca Hoffmann e Larissa Rocha).

Em 2020, Karen lança “Pinta de Louca”, um single sobre a sexualidade da mulher que relata os abusos silenciosos pelos quais as mulheres muitas vezes se submetem por serem educadas assim. Em 2021, Karen atuou como arte-educadora de Rap na Casa do Hip Hop de Mogi das Cruzes, e lançou o single “Voando Alto”.