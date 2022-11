Jundiapeba recebe Festival NorDestino neste fim de semana

Acontece neste final de semana, dias 5 e 6, a segunda edição do Festival NorDestino, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi. O evento tem o intuito de reconhecer, valorizar e preservar as matrizes nordestinas presentes na identidade cultural do povo mogiano. O festival será em Jundiapeba, distrito da cidade que reúne o maior número de moradores de origem do Nordeste.

A estrutura será montada na rua Pedro Paulo dos Santos, em frente à Praça da Liberdade, no coração de Jundiapeba. Ali, serão erguidos um palco principal, 21 barracas de comidas típicas, além da estrutura para comercialização e exposição de 40 artesãos. Ao todo, serão 11 atrações artísticas ao longo dos dois dias de festival, além das visitas pelo Roteiro de Patrimônio.

A abertura oficial do Festival NorDestino será às 11h de sábado (05), com a mestre de cerimônias e o evento segue até às 22h. Já no domingo (06), o festival será das 11h às 21h.

Dentro da programação do Festival NorDestino serão organizadas quatro visitas guiadas pelo Roteiro do Patrimônio, sendo duas por dia de evento, às 11h e às 14h. O passeio é gratuito e os participantes irão conhecer mais sobre o Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcante – antigo Asylo Colonia Santo Ângelo – e a Capela Santo Ângelo. Ao todo, estão disponíveis 25 vagas para o ônibus, além de dez autorizações para carros particulares – com no máximo 4 passageiros por veículo – acompanharem o passeio. As inscrições serão liberadas meia hora antes das saídas e devem ser feitas no festival, por meio da distribuição de senhas.