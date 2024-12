Judocas de Mogi das Cruzes brilham no Pan-Americano Sub-13 em Cuba

Duas jovens judocas de Mogi das Cruzes conquistaram o ouro no Campeonato Pan-Americano Sub-13 de Judô, realizado em Varadero, Cuba, no dia 28 de novembro. Laressa Ailime Santos Tavares e Klara Fernandes Ribeiro encerraram o ano com essa vitória marcante, elevando o nome da cidade ao pódio internacional.

Laressa Ailime Santos Tavares, 12 anos, competindo na categoria Sub-13 até 42 kg, sagrou-se campeã Pan-Americana em Cuba. Desde o início de sua carreira, Laressa tem acumulado títulos e, em 2024, não foi diferente. Este ano, a judoca conquistou importantes campeonatos, incluindo o tricampeonato Paulista, a Copa São Paulo, a Copa Paraná, a Copa Minas, o Campeonato Brasileiro e o tricampeonato no Meeting de Santa Catarina.

Gilbert Tavares, pai de Laressa ressaltou o talento e a determinação da filha: “Eu como pai e incentivador presente na vida dela, nunca cobrei vitória ou medalhas dela, isso é um talento que ela tem. Sua disciplina e foco no objetivo é o que mantém ela sempre em primeiro lugar nos pódios.”

Além da vitória no Pan-Americano, Laressa foi homenageada com a Medalha de Destaque Esportivo 2024 pela Câmara Municipal e participou da premiação de Atleta Mogiana Destaque no dia 15 de dezembro, no Cemforpe.

Klara Fernandes Ribeiro, 11 anos, também brilhou no Pan-Americano Sub-13 em Cuba, garantindo o ouro em seu primeiro ano na categoria. A atleta treina na Associação Namie de Judô desde os 6 anos e, mesmo durante a pandemia, manteve a disciplina com treinos em casa. Klara assegurou sua vaga no Pan-Americano após classificações importantes nos campeonatos Paulista e Brasileiro.

A mãe de Klara, Karina, enfatizou a importância do apoio recebido: “Fico imensamente felizes e gratos a todos que ajudaram a Klara e torceram por ela. Todos os senseis e amigos de treinos foram essenciais para essa conquista. Sensei Namie, Cadu e Edinho são sensacionais e deram todo suporte, em busca do objetivo final, o sonho pela conquista do ouro.”

Em 2024, Klara também conquistou outros títulos, como: Campeã do Brasileiro Região VI, Vice-campeã do Brasileiro Nacional (Curitiba), Campeã da Copa Minas (Minas Gerais), Campeã da Copa Paraná (Curitiba), Campeã Interregional (Suzano), Campeã do Open Corinthians (São Paulo), Campeã do Campeonato Hinode (Santo André) e Vice-campeã Paulista (Marília).

A vitória das duas judocas no Pan-Americano coroa um ano de conquistas e dedicação. Laressa e Klara não apenas demonstraram talento e disciplina, mas também contaram com o apoio de suas famílias, senseis e amigos de treino, levando o judô mogiano ao cenário internacional.

