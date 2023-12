JSL forma operadoras de empilhadeira para atuarem no Alto Tietê

A JSL está formando 20 operadoras de empilhadeira que participaram da 5ª edição do Mulheres na Direção, na região do Alto Tietê (SP). Realizado em parceria com a Suzano, o programa selecionou mulheres residentes nas cidades de Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mogi das Cruzes e Poá, que estavam em busca de inclusão no mercado de trabalho formal e capacitação profissional.

As candidatas aprovadas no processo seletivo receberam treinamento teórico e prático, totalizando 168 horas de capacitação, sendo contratadas como trainees por 45 dias. Ao longo de todo o processo, elas contaram com o acompanhamento de orientadores sobre a nova função e procedimentos de segurança. Após a formatura, são efetivadas pela JSL para atuar na operação da Suzano.

Criado em 2021, o Mulheres na Direção da JSL já formou 12 profissionais motoristas Categoria E (condução de caminhão tracionando duas carretas) – onze delas foram contratadas como caminhoneiras na companhia. Em 2022, capacitou 34 operadoras de empilhadeira em Uberaba (MG) e Mucuri (BA), sendo esta última para uma operação da Suzano. Neste ano, além da edição em Alto Tietê, o programa também já formou cinco motoristas carreteiras, em Butiá (RS), e, atualmente, capacita 30 operadoras de empilhadeira nas cidades sul-mato-grossenses de Inocência e Ribas do Rio Pardo, também para atuarem em unidades da Suzano.