JSL abre inscrições para treinar mulheres a operar máquinas pesadas no Alto Tietê

A JSL, empresa com o maior portfólio de serviços de logística do País, está com as inscrições abertas até 15 de setembro para a 5ª edição do Mulheres na Direção. O programa conta com vagas para operadoras de empilhadeira da região do Alto Tietê, nas cidades paulistas de Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mogi das Cruzes e Poá.

O objetivo da iniciativa é selecionar 20 mulheres que buscam inclusão no mercado de trabalho formal e capacitação profissional. Para esta edição, que conta com o apoio da empresa Suzano, serão dois públicos: aquelas que se inscreverem e as que estiverem em situação de vulnerabilidade social e também mulheres cadastradas nas prefeituras das cidades onde o programa acontece.

Para participar do programa é preciso possuir CNH na categoria B, que permite dirigir automóveis, picapes, utilitários e vans, residir em uma das cinco cidades participantes e ter disponibilidade para trabalhar em diferentes turnos. Não é necessário experiência em operação de empilhadeira.

“O processo seletivo da 5ª edição do Mulheres na Direção irá considerar o contexto social e a história de cada candidata, ampliando o seu propósito de contribuir com aquelas que sonham em conduzir máquinas pesadas para que assumam a direção de suas vidas e conquistem seus objetivos”, destaca Mauro Cardoso, diretor de Gente e Cultura da JSL.

Além do treinamento teórico, as candidatas aprovadas no processo seletivo passarão por formação prática, totalizando 168 horas de aprendizado. O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) realizará a capacitação com carga horária de 84 horas. Já o time de operação passará pelo desenvolvimento de liderança com foco em viés inconsciente, que soma 4 horas de treinamento.

As futuras operadoras de empilhadeira serão contratadas como trainees por 45 dias e poderão ser efetivadas conforme seu desempenho e a disponibilidade de vagas. Ao longo de todo o processo, contarão com o acompanhamento de orientadores sobre a nova função e procedimentos de segurança.

“Na Suzano temos um olhar muito forte para o desenvolvimento das nossas pessoas e também da sociedade em que atuamos. Nós assumimos publicamente o compromisso de ajudar a remover mais de 200 mil pessoas da linha da pobreza nas áreas de atuação da empresa até 2030. Nesse sentido, na área de suprimentos, temos o programa de Gestão Responsável de Fornecedores, que tem como principal objetivo engajar e promover a Sustentabilidade em nossa cadeia de valor, por meio de iniciativas relacionadas ao ESG. Uma delas é o Compras Inclusivas, para promoção da Diversidade, Equidade e Inclusão junto com nossos fornecedores. Para nós, é fundamental ter parceiros como a JSL, que por meio de iniciativas como o Mulheres na Direção nos ajudam a ampliar o impacto de desenvolvimento nas regiões em que atuamos”, afirma Andrea Palermo Nonaka, gerente de Suprimentos, Inteligência e Governança da Suzano

Criado em 2021, o Mulheres na Direção da JSL formou 12 profissionais motoristas Categoria E (condução de caminhão tracionando duas carretas) – onze delas foram contratadas como caminhoneiras na companhia. A segunda edição aconteceu em Uberaba (MG) e capacitou 14 operadoras de empilhadeira. Já a terceira edição foi realizada na operação da Suzano no município de Mucuri (BA), formando 20 mulheres para atuarem como empilhadeiristas. A quarta edição está em andamento, em Butiá (RS), onde formará motoristas carreteiras para o cliente CMPC.

Para mais informações e inscrição, acesse este link .

Confira as etapas do processo:

Inscrições: até 15 de setembro

Recrutamento e seleção: 18/09 a 06/10

Processo admissional: 23/10

Formação e capacitação junto ao SEST SENAT: 24/10 a 08/11

Visita técnica e entrega do equipamento: 10/11

Início da operação: 28/11

Benefícios durante o Programa Trainee