Jornal recebe visita de alunos da Escola Municipal Luiz de Oliveira Machado

Os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Luiz de Oliveira Machado, que fica no bairro do Barroso, estiveram na terça-feira, 20, na sede do jornal A Semana, para uma visita à redação e uma conversa sobre a elaboração de um jornal. Os estudantes vieram acompanhados da vice-diretora Ana Paula Batalha e dos professores Otaviano Stilita e Patrícia de Mendonça Ribeiro.

Os professores explicaram que a turma está desenvolvendo um trabalho para a criação de um jornal físico, chamado JLOM. “Assim, tivemos a ideia de marcar a visita para que eles possam conhecer o funcionamento de um jornal de verdade”, explicou Otaviano.

Os alunos foram recepcionados pela gerente comercial Muriel Pupo e a editora Ana Garcia. Na ocasião, elas falaram sobre os diversos departamentos do jornal, como setor comercial, administrativo, financeiro e redação. Depois, a superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, conversou com os estudantes sobre a importância do trabalho da mídia para uma sociedade democrática e aproveitou para conhecer o jornal das crianças e dar dicas.

Para Fabíola, essa troca de experiências com os alunos é importante. “Esta é uma geração muito mais conectada e que não tem esse contato com a mídia impressa. Recebê-los aqui e saber que estão desenvolvendo seu próprio jornal é enriquecedor, porque pudemos compartilhar informações como fake News, a importância de checar uma notícia e sobre o papel da imprensa na sociedade”, destaca.