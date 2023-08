Jornal A Semana entrega 53 peças ao Fundo Social

Às vésperas do encerramento da campanha Inverno Solidário 2023, o jornal A Semana entregou 53 peças ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. As doações são fruto de uma ação interna do semanário, envolvendo colaboradores, leitores e parceiros, e foram entregues na sede do Fundo na terça-feira, dia 29 de agosto.

Para a superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, que encabeçou as doações, é fundamental que o jornal ative sua responsabilidade social ao participar de ações deste tipo. “Por muitos anos estivemos ao lado do Fundo Social nas campanhas e, por conta da pandemia, nos últimos anos não pudemos estar presentes do jeito que gostaríamos, mas essa parceria está sendo retomada”, diz.

O presidente do Fundo Social, Marcio Maldonado, está otimista com o resultado da campanha. “Foi um sucesso, foram mais de 100 pontos de arrecadação espalhados pela cidade, com mais de 50 mil itens doados”, conta.

Já a coordenadora Pamela Cairo afirma que, após o encerramento do Inverno Solidário, já começam os preparativos para o Natal dos Sorrisos, que, este ano, contará com uma ajuda extra: “Teremos uma nova etapa da Gincana Solidária com os servidores, em parceria com a startup Soulcial, para arrecadação de dinheiro para a compra de brinquedos, junto com uma associação escolhida pelos servidores”, conta. A meta da campanha Natal de Sorrisos é superar a arrecadação do ano anterior, quando foram atendidas 25 mil crianças.