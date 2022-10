Jorge Vercillo fará show no Guararema Cidade Natal

A Prefeitura de Guararema anunciou o tão esperado show de abertura do Cidade Natal 2022, que será retomado após dois anos de paralisação por conta da Covid-19, com o tema “A Magia volta a Brilhar”.

O tradicional Acender das Luzes, evento que marca o início das festividades natalinas na cidade, contará com a apresentação do cantor Jorge Vercillo, internacionalmente conhecido por suas canções. Uma nova data para o início do evento também foi anunciada: 6 de dezembro, quando ocorre a apresentação do cantor.

A famosa Casa do Papai Noel estará presente no Parque de Lazer Profª Deoclésia de Almeida Mello. Haverá também o Espaço Gourmet, este no estacionamento do Recanto do Américo, o Pau D’Alho, com uma grande variedade de itens de gastronomia.

As tradicionais decorações devem ser instaladas em 12 prédios, 5 quilômetros de ruas e vias, 7 praças e parques, além de 8 árvores de Natal e diversas outras atrações natalinas. Para a finalização da decoração deste ano, a Prefeitura de Guararema também segue com a Campanha de Arrecadação de Garrafas Pet para toda a população. Em parceria com a Cooperativa GuaraRecicla, a arrecadação está sendo feita junto à coleta seletiva porta a porta, ou de forma espontânea nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVS) do município.

Cada pet levada para a oficina de Natal exige os cuidados de diversos profissionais, seja para o corte, pintura, queima para modelagem, amarração, ou para a união com outras milhares de pet, montagem da estrutura e parte elétrica e engenheiros para a segurança da infraestrutura nos pontos a serem decorados.

A última edição do evento ocorreu em 2019, e chegou a gerar um movimento de cerca de 580 mil pessoas no município, de acordo com dados da Administração Municipal. Em 10 edições, o Guararema Cidade Natal já reutilizou mais de 6 milhões de garrafas PET recicladas arrecadadas nas escolas do município ao longo do ano, se transformando nos enfeites que decoram a cidade.