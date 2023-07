Jardim Aracy terá vacinação itinerante neste sábado

Neste sábado (08/7), das 9 às 16 horas, as equipes itinerantes de vacinação contra Gripe e Covid-19 estarão no Jardim Aracy. O ponto de partida será a Escola Municipal Narcisa Dores Pinto, mas os profissionais pretendem percorrer diversas ruas do bairro.

A vacinação casa a casa está sendo realizada em Mogi das Cruzes desde o início de maio. O trabalho faz parte das ações descentralizadas promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde para facilitar o acesso da população à imunização antes do período de inverno.

A Secretaria Municipal de Saúde também ofertou uma programação de imunizações em dias, horários e locais diferenciados, com cerca de 24 mil doses aplicadas somente nestas ações. No total, Mogi das Cruzes já aplicou 104.273 doses contra a Gripe, o que representa 44,44% do público-alvo.

As vacinas disponibilizadas são contra a Gripe para qualquer idade a partir de 6 meses de vida e Covid-19. Neste caso, podem ser aplicadas a Covid-19 Monovalente (para crianças a partir de 6 meses, adolescentes e adultos) como Pfizer Baby, Pfizer Pediátrica e Pfizer; e a Bivalente (pessoas com 18 anos em geral ou adolescentes de 12 a 17 anos que tenham comorbidades, imunossupressão, gestantes ou puérperas).

Para receber a vacina Bivalente é necessário ter pelo menos duas doses anteriores da vacina contra a Covid-19 e ter passado pelo menos quatro meses após da última dose recebida.

Sábado 08/07

Das 9 às 16h: Jardim Aracy – iniciando pela EM Narcisa Dores Pinto