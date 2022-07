Ivan Valente e Marcelo Candido se reúnem com lideranças no dia 22 em Suzano

O deputado federal Ivan Valente (PSOL) é esperado em Suzano no dia 22 de julho, quando participará da plenária popular “Em defesa da democracia, do meio ambiente, dos direitos sociais e da soberania nacional”, ao lado do ex-prefeito e ex-deputado estadual Marcelo Candido, um dos mais fortes nomes da política regional que recentemente passou a reforçar as fileiras do partido.

A plenária será realizada às 19 horas no Sindicato da Construção Civil (Rua Campos Sales, 165, centro de Suzano) e contará ainda com a presença dos vereadores Edmilson Souza (Guarulhos) e Inês Paz (Mogi), ambos pré-candidatos a deputado estadual, e da bancada feminista do PSOL, hoje na vereança em São Paulo e pré-candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa. Antes, Ivan Valente cumprirá uma agenda extensa em Suzano, que terá início com um encontro com lideranças locais, entrevistas à Imprensa e rodas de conversas.

O presidente do PSOL de Suzano, Fábio Torres, um dos articuladores da atividade, explica que o foco será a mobilização regional para o enfrentamento à extrema-direita. O PSOL compõe uma das duas federações em apoio à pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao lado da Rede Sustentabilidade. PT, PCdoB e PV integram a outra federação para que as cinco siglas atuem de forma unificada por no mínimo quatro anos.

Temas como desemprego, carestia, meio ambiente, a falta de transparência do orçamento público, o desmonte trabalhista e o sucateamento de áreas como saúde e educação estarão na pauta do encontro. A expectativa é de engajar as lideranças locais para reforçar o debate e o enfrentamento à política liberal e ao governo Bolsonaro.

“O diferencial desta campanha é este pacto histórico que resultou na união das forças progressistas para a retomada de um governo social e democrático no País e também para reconstruir as cidades e o Estado Democrático de Direito. O companheiro Ivan Valente é um dos principais nomes da resistência, construiu sua trajetória nas lutas populares e teve uma atuação decisiva para os avanços democráticos em nossa região, principalmente em Suzano”, diz o ex-prefeito Marcelo Candido.