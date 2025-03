Itaquaquecetuba possui oportunidades de emprego pelo “Itaquá Mais Emprego”

Entre os dias 24 e 28 de março , Itaquaquecetuba tem 2.184 oportunidades pelo programa “Itaquá Mais Emprego”. Serão realizadas cinco seleções, sendo necessário ter no mínimo 18 anos.

Na quinta (27), às 10h, as oportunidades são para auxiliar de limpeza com experiência comprovada. Já na sexta (28), às 10h, as oportunidades são para auxiliar operacional, motorista com CNH D e assistente de logística, todos com experiência.

As seleções ocorrem na rua Dom Thomaz Frey, 89, Centro, no setor Itaquá Mais Emprego. Para o cadastro é necessário apresentar o RG, CPF, currículo impresso e caneta. O atendimento é por ordem de chegada e com limite de senha.

Demais oportunidades, estão no mural de vagas: cutt.ly/gwtFn1hh.

Fotos: Eduardo Borges

