Itaquá Rodeio Fest terá acessibilidade para pessoas com deficiência

O Itaquá Rodeio Fest está chegando e para que todos possam aproveitar os sete dias de festa em comemoração aos 463 anos de Itaquaquecetuba-SP, de 6 a 16 de setembro, a organização do evento preparou um esquema de acessibilidade e de inclusão.

Para começar, as pessoas com necessidades especiais tiveram um ponto exclusivo na cidade para a retirada solidária de ingressos, para assistirem às atrações do Itaquá Rodeio Fest de graça. A retirada ocorreu na Secretaria Municipal da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, na Vila Zeferina. Sucesso em adesão, a iniciativa beneficiou pessoas com todo o tipo de deficiência, física ou intelectual.

Estrutura inclusiva

A área dos shows do Itaquá Rodeio Fest também foi pensada para receber todos os tipos de públicos, com um projeto inclusivo, sustentável, inovador, acessível e verticalizado.

O espaço está sendo preparado para oferecer a melhor acessibilidade para cadeirantes e pessoas com necessidades especiais. Haverá, por exemplo, banheiros exclusivos para atender este público. Além disso, a estrutura vai abarcar elevador para facilitar o acesso para quem for assistir às atrações do camarote – corporativo ou individual.

A proposta de tornar o evento acessível a todos foi do prefeito Eduardo Boigues (PP), responsável por levar o rodeio para Itaquá com custo zero para os cofres públicos.Para Boigues, é imprescindível que o Itaquá Rodeio Fest seja também uma festa de inclusão:

“Desde que iniciamos a preparação das comemorações do aniversário da nossa cidade, deixei bem claro que queria uma festa com custo zero para o município e que fosse, de fato, solidária e para todas as pessoas, sem excluir ninguém. Por isso, fizemos questão de que a empresa organizadora realizasse um projeto para oferecer acessibilidade e inclusão”, reforça.

O maior do Brasil

O maior rodeio de portas abertas do Brasil tem na programação shows de Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Marcos e Bueno, Thiaguinho, Ana Castela, Léo Santana, DJ Alok e Maju Santana. A população ainda pode trocar alimentos não-perecíveis por ingressos para assistir às apresentações da arena e da arquibancada.

Além disso, por meio de uma parceria com a Plena Saúde, também é possível trocar um pacote de fraldas (infantil ou geriátrica) por dois ingressos para arena ou arquibancada. A troca dos alimentos acontece na Praça Central e no Itaquá Park Shopping, e das fraldas, na sede da Plena Saúde, de 2ª a 6ª feira, das 10h às 16h. (informações adicionais no quadro abaixo).

Ingressos para o frontstage (pista VIP) e camarote avulso estão à venda somente pelo site do evento: www.itaquarodeiofest.com.br.