Itaquá Rodeio Fest começa no sábado (5)

Programação contará com provas de montaria e terá shows e a tradicional Cavalgada

Itaquá Rodeio Fest, que começa no sábado (6), estreia no circuito da Professional Bull Riders (PBR)

O Itaquá Rodeio Fest, que começa no sábado (6), estreia este ano no circuito da Professional Bull Riders (PBR), principal liga de montaria em touros do mundo. A 5ª edição do festival, realizada em comemoração aos 466 anos de Itaquaquecetuba, prossegue nos dias 6, 11 e 12 e receberá disputas válidas pelo Campeonato Brasileiro. Além de grandes shows, outra atração é a 4ª Cavalgada, que acontece dia 13 (domingo), mantendo a tradição sertaneja da cidade.

As provas da PBR disputadas em Itaquá valerão pontos para os rankings brasileiro e internacional. A primeira etapa, nos dias 5 (sábado) e 6 (domingo), abre uma nova temporada do Campeonato Brasileiro.

Já nos dias 11 (sexta-feira) e 12 (sábado), acontece a etapa Master, com os competidores mais bem colocados no ranking e com experiência mundial.

“Esta será a maior edição da história do Itaquá Rodeio Fest. Além de grandes shows, com artistas queridos pelo público, receber uma competição da PBR se traduz em muito orgulho para nossa cidade. Na arena, teremos atletas que estão entre os principais nomes em montaria em touros do mundo”, disse o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PL).

No palco

Organizado este ano pela Viva+ Entretenimento, o evento terá 13 grandes shows de artistas de renome nacional e a expectativa de receber 240 mil pessoas em quatro dias. Neste sábado (5), primeiro dia de festival, sobem ao palco Gusttavo Lima, Sorriso Maroto, e Matuê. No domingo, será a vez de Simone Mendes, Gustavo Mioto, Panda, e Filho do Piseiro. A programação retorna na sexta-feira (11), com Henrique & Juliano, Grelo, e Bia Frazzo, e termina no sábado (12), com Natanzinho Lima, Belo, e Calcinha Preta.

Ainda há ingressos disponíveis. Para este sábado, a venda é exclusivamente pela plataforma BaladAPP (https://baladapp.com.br/pt-BR/eventos/itaqua-rodeio-fest-2026/9230). Já para as demais datas, no https://www.guicheweb.com.br/itaqua-rodeio-fest_5401.

Cavalgada

A programação do Itaquá Rodeio Fest 2026 se estende ao domingo (13/9), com a 4ª Cavalgada – tradição que reúne cavaleiros e amazonas da cidade e da região do Alto Tietê.

Neste ano, são esperados cerca de 400 participantes, que sairão, às 10h, da arena do festival, no Jardim Adriane, com destino ao Parque Ecológico “Mário do Canto”, no bairro Estação.

Na chegada, haverá shows dos cantores Sil Cardoso e Carlos Gabriel, além de “galinhada” – comida típica dos tropeiros elaborada com arroz e frango – e praça de alimentação. Uma sela também será sorteada entre os participantes.

A Cavalgada é organizada pelo vereador Edimar Candido de Lima, o Cowboy Edimar (MDB), em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Itaquaquecetuba. A adesão é gratuita.

SERVIÇO:

Itaquá Rodeio Fest 2026

Quando: 5, 6, 11 e 12 de setembro

Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane, com acesso próximo ao número 1.355 (ao lado do Itaquá Park Shopping)

Programação musical:

5/9 – Sábado

Gusttavo Lima / Sorriso Maroto / Matuê

6/9 – Domingo

Simone Mendes / Panda / Gustavo Mioto / Filho do Piseiro

11/9 – Sexta-feira

Henrique & Juliano / Grelo / Bia Frazzo

12/9 – Sábado

Natanzinho Lima / Belo / Calcinha Preta

Venda de ingressos/camarotes

Para 5/9, exclusivamente: baladapp.com.br/pt-BR/eventos/itaqua-rodeio-fest-2026/9230

Demais datas:

www.guicheweb.com.br/itaqua-rodeio-fest_54018

Valores:

– Backstage Experience: Setor mais exclusivo do evento, com localização privilegiada (ao lado do palco) e acesso ao camarote Presidente Open Bar e ao frontstage. A partir de R$ 699, por pessoa;

– Camarote Presidente: Open bar durante toda a noite, além de estrutura premium. Exclusivo para maiores de 18 anos. A partir de R$ 369, por pessoa; e R$ 589 a dupla (2 ingressos);

– Camarote Viva+: Oferece a mesma proposta de conforto e estrutura premium do camarote Presidente, mas sem open bar. A partir de R$ 119,50, a meia entrada, por pessoa; e R$ 399 a dupla (2 ingressos);

– Frontstage:

Em frente ao palco. A partir de R$ 69,50, a meia entrada, por pessoa, e por R$ 239 a dupla (2 ingressos);

– Pista Prime (atrás do frontstage):

A partir de R$ 30;

– Passaporte Permanente:

Com acesso livre para as quatro noites de shows. Entre R$ 160 (pista prime) e R$ 1.089 (camarote presidente open bar).