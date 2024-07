Itaquá Music Fest 2024 anuncia shows

Comemoração aos 464 anos de Itaquaquecetuba-SP acontece em setembro, com a expectativa de receber 300 mil pessoas nos cinco dias de festa

Os forrozeiros Xand Avião e Wesley Safadão, o cantor e DJ Pedro Sampaio e os pagodeiros do grupo Menos é Mais foram confirmados na programação do Itaquá Music Fest 2024. O evento acontece em Itaquaquecetuba (SP), em setembro, em comemoração aos 464 anos de emancipação político-administrativa do município. Com a expectativa de receber 300 mil pessoas, o festival contará com provas de rodeio e tem tudo para ser, novamente, o maior de portas abertas do país. O lançamento oficial do evento aconteceu na manhã dessa quinta-feira (4), durante a coletiva de imprensa, no cinema do Itaquá Park Shopping.

Programação musical, ingressos e a troca solidária, entre outras informações, foram divulgadas durante o encontro de jornalistas do Alto Tietê com o representante da MP Produções, Marcos Pacheco, produtor e organizador da festa; Stefânia Brito e Rafael Amorim, responsáveis pelo setor Comercial e pela captação de patrocínio; o prefeito de Itaquá, delegado Eduardo Boigues (PL); e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Mila Prates Boigues.

O Itaquá Music Fest 2024 acontecerá nos dias 6, 7, 8, 13 e 14 de setembro, em área localizada ao lado do Itaquá Park Shopping. No dia 6, se apresentam Bruno e Marrone e o grupo Menos é Mais; dia 7, Joelma e Zé Neto e Cristiano; dia 8, Péricles e Luan Santana; e dia 13, Wesley Safadão e Pedro Sampaio. Para fechar com chave de ouro o festival, dia 14, sobem ao palco a DJ Maju Santana, Xand Avião e Jorge e Mateus. A expectativa é que a festa receba 300 mil pessoas ao longo dos cinco dias.

Boigues destacou que o evento, importante celebração para a população de Itaquá, será realizado sem recursos dos cofres públicos. Esta será a terceira edição da festa, que, a cada ano, ganha novos contornos e oferece ainda mais experiência para o público e seus patrocinadores:

“O Itaquá Music Fest é um evento muito especial e será realizado sem a utilização de dinheiro público, sendo totalmente financiado por patrocinadores e parceiros, o que nos permite oferecer um presente para a cidade, proporcionar momentos de entretenimento e lazer para a nossa população e ainda promover a cultura e aquecer a economia local”, comentou.

Tal como aconteceu no Itaquá Rodeio Fest, realizado no ano passado, o público poderá trocar ingressos para a pista por alimentos não perecíveis, que serão doados a entidades assistenciais, via Fundo Social. Em 2023, foram arrecadadas mais de 400 toneladas de mantimentos. A troca dos ingressos terá início em 15/8, em pontos que serão divulgados em breve.

Neste ano, também haverá um sistema de compra on-line de ingressos para a pista. “Esta opção é especialmente voltada para quem não consegue fazer a troca solidária. Com isso, todos terão a oportunidade de desfrutar do festival”, completou Pacheco.

Ainda durante a coletiva de imprensa, a organização do festival confirmou as tradicionais provas de rodeio de touros e montaria de cavalos na programação.

Um novo nome, a mesma qualidade

A reformulação do nome – de Itaquá Rodeio Fest para Itaquá Music Fest – também foi pauta durante o encontro dos jornalistas com os organizadores do evento. Mila ainda explicou sobre a programação – mais diversificada em comparação com a de 2023 e que passa a ter dois shows por noite: “Essa reformulação tornará o festival mais abrangente e eclético, incluindo diversos estilos musicais, para que todos se sintam representados e possam aproveitar ainda mais a programação”, reforçou a primeira-dama de Itaquá.

