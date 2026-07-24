Itaquá autoriza início da obra no Paço Municipal

Investimento de R$ 19 milhões vai modernizar a sede administrativa e melhorar o atendimento à população

Reforma contempla a modernização da edificação existente e a construção de um prédio anexo

A Prefeitura de Itaquaquecetuba assinou, na terça-feira (21), a ordem de serviço para o início da reforma e ampliação do paço municipal. Com investimento de R$ 19.099.127,83, a intervenção contempla a modernização completa da edificação existente e a construção de um prédio anexo, com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e aprimorar o atendimento prestado à população.

Com prazo de execução de 24 meses, a obra prevê a reforma de toda a fachada, revitalização dos ambientes internos e externos, substituição completa dos sistemas elétrico e hidráulico, implantação de climatização em toda a estrutura, adequações de acessibilidade conforme as normas vigentes e instalação de sistema de proteção e combate a incêndio.

“Proporcionar um ambiente adequado de trabalho aos nossos servidores representa, sem dúvida, dar um passo importante em direção à dignidade e à valorização de quem trabalha diariamente para atender bem a população”, disse o prefeito Eduardo Boigues.

“A construção de um prédio anexo será executada em alvenaria de blocos de concreto, fachada de vidro e laje pré-moldada. A ampliação permitirá uma melhor distribuição dos setores administrativos, tornando o espaço mais funcional, organizado e eficiente”, afirmou o secretário de Obras, Rodrigo Nascimento.

Também será implantado um novo refeitório, cozinha, área de descanso para os servidores e paisagismo externo, proporcionando um ambiente de trabalho mais confortável, seguro e adequado às necessidades das equipes que atuam diariamente no prédio.

A modernização da estrutura também beneficiará diretamente a população, com ambientes mais acessíveis, organizados e preparados para oferecer um atendimento mais ágil, confortável e humanizado. A reorganização dos espaços contribuirá para otimizar os fluxos de trabalho e ampliar a eficiência na prestação dos serviços públicos.