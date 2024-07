Itaquá assina ordem de serviço para construção da clínica-escola para autistas

A ordem de serviços para a construção da clínica-escola do TEA (Transtorno do Espectro Autista) foi assinada pela Prefeitura de Itaquaquecetuba na terça-feira (2). O equipamento será construído na entrada do Parque Ecológico, localizada na Rua Cabrália Paulista, 75, no bairro Estação, e contará com investimento de R$ 9,3 milhões. A previsão é de que a obra seja concluída em até 24 meses.

A cerimônia de assinatura contou com a presença de mães e estudantes atendidos pelo Departamento de Educação Especial (DEE), vereadores, secretários, da Mara Bertaiolli, esposa do ex-deputado federal Marco Bertaiolli, responsável por destinar R$ 5 milhões para a obra, da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mila Prates, e do prefeito Eduardo Boigues.

Com um projeto que beneficiará cerce de mil crianças autistas da rede pública de ensino, a clínica-escola marca a integração entre as secretarias de Saúde e Educação em um local dedicado ao desenvolvimento dos estudantes, com infraestrutura completa para atender cada necessidade.

Para isso, o local contará com horta e jardim sensorial, playground, quadra poliesportiva e um espaço de vida diária, composto por quarto, sala, cozinha e banheiro, onde os profissionais ensinarão atividades cotidianas às crianças. A área clínica incluirá serviços de terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia, psicologia, pedagogia, fonoaudiologia, psiquiatria, neurologia, enfermagem, assistência social, nutrição e pediatria.

A área de ensino será equipada com salas individuais e coletivas, de tecnologia, musicoterapia, brinquedoteca, administração e refeitório, proporcionando um ambiente diversificado e inclusivo para o aprendizado e desenvolvimento das crianças.

O secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa, celebrou o marco para a cidade. “Muitos aqui sabem que esse projeto é um sonho desde o início do mandato e agora estamos celebrando o pontapé.”

Para o prefeito, “Hoje, estamos celebrando mais um sonho entre tantos que estão sendo realizados. Tudo isso fruto de uma equipe que elabora projetos maravilhosos”.

Crédito: Dayane Oliveira

Cerca de mil crianças serão atendidas pelo equipamento