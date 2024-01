IPVA começa a vencer nesta 5ª feira; veja calendário

Acaba na próxima quinta-feira (11) o prazo para que os proprietários de veículos com placa de final 1 paguem a primeira parcela ou a cota única do IPVA 2024 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em São Paulo. No caso de caminhões e tratores com placa de final 1, a parcela única também vence nesse mesmo dia.

Já sexta-feira (12) é o prazo final para que donos de veículos de placa final 2 paguem a primeira parcela ou a cota única do imposto. Valores referentes a caminhões e tratores com o mesmo final de placa também devem ser pagos até o dia 12 de janeiro.

No caso de automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares, vale lembrar que os contribuintes de São Paulo podem pagar o imposto em cota única no mês de janeiro com desconto de 3%, pagar integralmente em fevereiro sem desconto ou parcelar o tributo em até cinco vezes — nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio —, de acordo com o final da placa do veículo.

Abaixo, confira o calendário: