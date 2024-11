Investimento no turismo em Bertioga conta com estrutura náutica

Uma nova estrutura náutica promete revolucionar o turismo em Bertioga. Com o objetivo de ampliar o número de turistas e de excursões marítimas, a cidade receberá um investimento nesta área. Durante um evento realizado no dia 6 de novembro, em São Paulo, o Governo Estadual anunciou esta e outras ações que envolvem o fortalecimento do setor.

Com a nova estrutura, o diretor municipal de Turismo, Filipe Toni Sofiati – que esteve no evento Estadual, afirma que a pasta já iniciou os estudos para receber a benfeitoria, levantando as áreas possíveis de licenciamento e mais estratégicas para o turismo municipal. A parte de engenharia está prevista para iniciar no segundo semestre de 2025. “Esta é a primeira vez que Bertioga foi inserida no Plano Estadual e ainda com previsão de recurso”, comemorou o diretor.

Bertioga também se beneficiará da expansão e da formação dos circuitos náuticos marítimos. A concretização de roteiros de Turismo Náutico pode englobar a possibilidade de integrar outros 117 municípios do estado de São Paulo.

Outro importante anúncio que integra Bertioga está relacionado ao Turismo de Pesca. Segundo o Estado, São Paulo apresenta um dos maiores potenciais do Brasil para pesca esportiva. Sendo assim, deverá ser oficializado o Circuito Estadual de Turismo de Pesca Esportiva, com 66 cidades integradas, incluindo Bertioga.

Filipe afirma estar extremamente satisfeito com o anúncio do governo estadual: “Esses programas não só fortalecem ainda mais nossa vocação natural para o turismo, mas também geram emprego e renda para a nossa população. Com infraestrutura aprimorada e apoio às atividades pesqueiras e náuticas, Bertioga se consolida cada vez mais como um destino turístico de excelência, atraindo visitantes e fomentando o desenvolvimento sustentável da nossa região”.

