Inter Mogi perde em Guarulhos, mas decide vaga nesta segunda-feira em Mogi

Em um jogo bastante disputado, a equipe do Inter Mogi Futsal/Smel foi derrotada pela Wimpro por 3 a 1 na tarde deste sábado (27/05), no ginásio de esportes do Sindicato dos Metalúrgicos, em Guarulhos, pelo jogo de ida das quartas-de-final da Copa Paulista de Futsal 2023 (Liga Paulista de Futsal), categoria Sub-20. Erros individuais na saída de bola causaram o resultado negativo.

Mas nem tudo está perdido. Para ir às semifinais, basta aos mogianos vencerem o jogo de volta

nesta segunda-feira (29/05), em Mogi das Cruzes, para forçarem uma prorrogação. Nesse tempo extra, um empate garante a sequência na competição.

O Inter Mogi perdeu sua invencibilidade no certame. Agora tem três vitórias, dois empates, uma derrota, 21 gols pró e 17 contra, saldo de quatro).

A Wimpro abriu o placar a 1m06 do primeiro tempo, com Gustavo, o Guga. Aos 4m47 da segunda etapa, os mogianos empataram, com um gol de Gabriel Andrade. Daí em diante, erros de saída de bola levaram o Inter Mogi à derrota. Vinícius Ribeiro, a 15m45 desempatou para a Wimpro e Diego, a 18m19, deu números finais à partida.

Para o técnico Goda, faltou vontade de vencer aos mogianos para sair de Guarulhos com um resultado positivo. “Cometemos muitos erros individuais. No vestiário comentei com os atletas que se não tivermos vontade de ganhar o jogo e alegria para jogar não adianta nada, o trabalho é em vão”.

Decisão nesta segunda, 29

Com a vantagem obtida na primeira fase, o Inter Mogi Futsal/Smel agora precisa ganhar da Wimpro no tempo normal, no jogo desta segunda-feira (29/05), às 19h, no Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Miller da Silveira (Professor Tuta). Vencendo força uma prorrogação, e aí um basta um empate basta para ir às semifinais. Já para a Wimpro a vitória no tempo normal garante a classificação.

Goda convoca a torcida de Mogi para apoiar o time em busca de uma virada. “Temos que buscar a força individual, pensamento positivo e evitar os erros individuais, pois o jogo agora é em casa”, projeta o técnico mogiano.

Serviço

Copa LPF de Futsal

Jogo de volta das quartas-de-final

Data: 29/05/2023

Horário: 19h30

Jogo: Inter Mogi/Smel Futsal x Wimpro Guarulhos

Local: Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Miller da Silveira (Professor Tuta).

Avenida Professor Ismael Alves Dos Santos s/número, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no Nova Mogilar.

Entrada franca