Inter Mogi confiante para estreia na Copa LPF

O sub-20 do Inter Mogi estreia na Copa LPF da modalidade na noite desta quarta-feira (05/04), no Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Millerda Silveira, o Tuta, no Mogilar, contra a equipe do Itapetininga. O ginásio, recém-inaugurado, será o local dos jogos da equipe de Mogi das Cruzes.

Os mogianos estão no Grupo A, e terão como adversários, além do Itapetininga Futsal, o Diadema Futsal, Wimpro Guarulhos, Francisco Morato Futsal e Guararema Futsal. A disputa terá apenas jogos de ida, entre os times da mesma chave.

A comissão técnica, que pelo quarto ano consecutivo está frente do futsal mogiano, sob o comando técnico do Edson Fernandes (Goda), iniciou o trabalho no inicio de fevereiro. A equipe teve uma renovação de 50%. Por estar na divisão sub-20, essa renovação anual é considerada normal, visto que atletas acabam estourando a idade da categoria e buscam seguir suas carreiras nas equipes adultas. Outros, por terem bom desempenho pela campanha da equipe, são procurados pelas equipes de ponta, até mesmo por times que disputam a Liga Nacional.

Para o técnico Goda, o time evolui a cada treino. As duas partidas amistosas realizada contra equipes adultas, Caiçara de São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo e o Taubaté, do Vale do Paraíba – ambas que disputam a Liga Nacional, serviu para dar amadurecimento aos atletas mogianos. Goda, que há 4 anos estreou como técnico, teve uma excelente performance, e com a pandemia, a pedido da Secretaria Municipal de Esportes de Mogi das Cruzes, e do Coordenador da equipe, Amos Martins, aceitou continuar o projeto na categoria sub-20.

Para Martins – que está no comando do futsal mogiano há 41 anos – o trabalho é incansável para poder manter a modalidade em alto nível. Ele já passou por todos os patamares, iniciando como atleta, foi árbitro, respondeu pelas seleções mogianas como treinador, dirigiu por três vezes a Seleção Paulista, foi vice-presidente da Liga Paulista de Futsal, e é o dirigente de confiança junto a Secretaria Municipal de Esporte de Mogi das Cruzes. Martins também conta com a confiança das empresas parceiras que ajudam a manter o futsal em Mogi.

Serviço

Copa LPF de Futsal

Data: 05/04/2023

Horário: 19h30

Jogo: Inter Mogi Futsal x Itapetininga Futsal

Local: Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Miller da Silveira (Professor Tuta)

Endereço: Avenida Professor Ismael Alves dos Santos, s/nº (ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos), no Mogilar