Instituto SOPA realizará o ‘3º Strogonoff Solidário’ neste domingo

O Instituto SOPA (Sociedade Organizada Pão que Alimenta) Dona Odette realizará a terceira edição do ‘Strogonoff Solidário’ no próximo domingo (7). A ação será em sistema drive-thru, das 12h às 15h, na sede da Loja Maçônica Cruzeiro do Itapeti, na rua Franz Steiner, 665, no Alto do Ipiranga.

O evento terá duas opções de pratos a R$ 35 cada: frango e vegetariano. Os interessados podem reservar pelo telefone (11) 9 1133-60100 e retirar o pedido no dia do drive-thru. Quem quiser também pode comprar um marmitex para ser doado para pessoas em situação de rua assistidas pela entidade. A compra pode ser feita pelo pix da instituição (fale@institutosopa.org.br) e deve ser confirmada com o envio do comprovante.

Todo valor arrecadado com a venda do ‘Strogonoff Solidário’ será utilizado nas ações que o Instituto SOPA realiza com as famílias atendidas pela entidade durante o ano. “Essas ativações são muito importantes para as atividades que realizamos com os assistidos. Somos muito gratos a ajuda das empresas que acreditam no nosso projeto e nos auxiliam nessas ações e também aos mogianos que sempre participam delas. Tivemos muito êxito nas duas primeiras edições e esperamos que essa também seja um sucesso”, destaca André Camargo de Almeida, presidente da instituição.

O ‘Strogonoff Solidário’ tem o apoio de: Espaço Ler, Flucor, Sancet, Padrão, Enequipa, Estelar Imóveis, Sítio Hiromi, Ipê Imóveis, Imot Care, Sondaterra, Mada Bottesi Imóveis, Actmob, Viaggio Turismo, Taií Viveiro de Mudas, Piassa Madeiras e Telhas, Rede Tranzação, Aflore Cosméticos e ByArtDesign.

Instituto SOPA

O Instituto SOPA (Sociedade Organizada Pão que Alimenta) Dona Odette é uma entidade sem fins lucrativos que presta auxílio a moradores de rua e famílias carentes de Mogi das Cruzes há mais de 40 anos. A instituição conta com 100 voluntários e atende cerca de três mil pessoas por mês. Para saber mais sobre o trabalho da entidade é só acessar o site institutosopa.org.br ou @institutosopa nas redes sociais.