Instituto SOPA realizará o 2º Bingo Solidário no dia 6 de agosto

A segunda edição do Bingo Solidário do Instituto SOPA (Sociedade Organizada Pão que Alimenta) Dona Odette será realizada no dia 6 de agosto, na sede da Loja Maçônica Cruzeiro do Itapety (r. Franz Steiner, 665, no Alto do Ipiranga), a partir das 14h. O evento servirá para arrecadar fundos para os projetos da instituição.

É possível comprar cinco cartelas por R$ 30 para concorrer aos prêmios principais, com direito a lanche e refrigerante, e também avulsas para os prêmios extras por R$ 3. No local, haverá um Espaço Kids para a criançada se divertir e uma rodada especial infantil. Para adquirir as cartelas, basta entrar em contato com os voluntários ou pelo telefone (11) 9 7544-3444. O bingo terá vários itens para disputa, como batedeira, micro-ondas, air fryer, TV 42 polegadas, entre outros. Para ver a lista completa, basta acessar o link institutosopa.org.br/bingo-solidario.

“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição do Bingo Solidário, não só porque o primeiro foi um sucesso, mas também porque temos o apoio de muitas empresas parceiras que acreditam no trabalho que desenvolvemos com os mais necessitados. Todo o dinheiro arrecadado no evento será destinado aos nossos projetos sociais. Só temos a agradecer aos envolvidos em mais essa ação, que, certamente, será um sucesso novamente”, diz Priscila Andreotti, presidente do Instituto SOPA.