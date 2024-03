Instituto Sopa lança campanha para arrecadar chocolates para crianças carentes

O Instituto Sopa (Sociedade Organizada Pão que Alimenta) Dona Odette está arrecadando ovos de Páscoa (150g), chocolates e doces para fazer a alegria de cerca de duas mil crianças carentes atendidas pelo projeto. A campanha ‘Páscoa Solidária’ também está recebendo doação em dinheiro. A cada R$ 20 doados via pix (chave fale@institutosopa.org.br), a entidade consegue produzir dois ovos. Os chocolates podem ser entregues na sede provisória da entidade na rua Aprígio de Oliveira, 130, na Vila Industrial, até o dia 25 de março.

Essa é uma das ações mais aguardadas pelas crianças atendidas pela instituição. Ela é realizada há cerca de 20 anos e atende os pequenos de Jundiapeba, do Jardim Aeroporto, do Conjunto Jefferson, do Rodeio, da Ponte Grande, da Vila Industrial e do Centro.

“Sem dúvida, a Páscoa é muito especial para a criançada do projeto, porque chocolate é um doce delicioso e todo mundo adora. O nosso objetivo é fazer com que essas crianças possam ter um dia muito feliz, já que muitas famílias não têm condições de comprar ovos para dar para os filhos. Contamos com a ajuda de todos para deixar essa data ainda mais feliz para esses pequenos”, ressalta Priscila Andreotti, presidente do Instituto SOPA.

Instituto SOPA

O Instituto Sopa (Sociedade Organizada Pão que Alimenta) Dona Odette é uma entidade sem fins lucrativos que presta auxílio a moradores de rua e famílias carentes de Mogi das Cruzes há mais de 40 anos. A instituição conta com 100 voluntários e atende cerca de três mil pessoas por mês.