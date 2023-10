Instituto Julio Simões realiza ação no Lar Batista de Mogi

No domingo (29), o Instituto Julio Simões, braço social da SIMPAR, promoveu um dia especial para crianças do Lar Batista de Mogi das Cruzes. Cerca de dez voluntários da companhia levaram alegria, diversão e solidariedade para as 180 crianças abrigadas pela instituição.

O intuito do evento foi promover a integração entre a empresa e a comunidade local, unindo voluntários da SIMPAR em uma ação solidária que levou sorrisos aos rostos dos pequenos. “É gratificante ter a oportunidade de celebrar o mês de outubro com as crianças do Lar Batista de Mogi das Cruzes no Kids Day. Este foi um dia que representou a alegria e a esperança, e compartilhamos isso com quem mais precisa. Nossos voluntários ficaram gratos po proporcionar um dia repleto de diversão, jogos e brincadeiras, com as guloseimas que as crianças mais gostam”, completa Bia Andari, gerente do Instituto Julio Simões.

A ação está alinhada ao compromisso da SIMPAR com a responsabilidade social e a promoção do bem-estar da comunidade em que seus negócios estão inseridos. Os voluntários dedicaram seus esforços para criar um ambiente seguro e acolhedor para as crianças, permitindo que todos desfrutassem e criassem memórias preciosas.