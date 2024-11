Instituto Beneficente de Educação Infantil Gessi Neri realiza Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho

A SIPAT terá início na segunda-feira (4) e se estenderá até a sexta-feira (8), nas duas unidades mantidas pelo Instituto, localizadas no Jardim das Bandeiras e em Jundiapeba O Instituto Beneficente de Educação Infantil Gessi Paiva Rios Neri, de Mogi das Cruzes, mantenedor do Centro Educacional Infantil (CEIC) Brincando e Aprendendo “Prof.ª Maria Apparecida Meirelles de Azevedo Arouca”, no Jardim das Bandeiras, e “Prof. João Gualberto Mafra Machado”, em Jundiapeba, promove a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT), a partir da segunda-feira (4). Até o dia 8 de novembro, profissionais das áreas de saúde, segurança, psicologia e educação, bem como de toda a equipe pedagógica, passarão por um momento de mais aprendizado. A proposta da iniciativa é promover a conscientização sobre a importância da saúde e segurança no ambiente de trabalho. Nesses dias, os participantes contarão com diversas atividades educativas e interativas, além de palestras. A Methodo vai falar sobre o Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); uma equipe da Vigilância Epidemiológica de Mogi também irá palestrar, assim como a Growth Partner Consultoria abordará os temas Saúde Mental no Processo Educacional e Atitudes Comportamentais Positivas.

Os participantes da SIPAT terão, ainda, atividades lúdicas e oficinas interativas, destacando a importância de hábitos saudáveis e de segurança no dia a dia, dentro e fora do ambiente escolar.

“A SIPAT é um momento essencial para refletirmos sobre as práticas que adotamos no trabalho e no cuidado das crianças. Nosso foco é proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todos”, destacou a diretora do Instituto Marcela Rocha Tartaglia.

O Instituto

O Instituto Beneficente de Educação Infantil Gessi Paiva Rios Neri, fundado em 9 de novembro de 2000, atua com a finalidade de prestar serviços na área da Educação e Assistência Social nessas duas regiões carentes de Mogi das Cruzes: Jardim das Bandeiras e Jundiapeba, promovendo educação de qualidade e proteção à família. A missão do instituto é servir com excelência a todos os atendidos, que, atualmente, são: 368 crianças, de 4 meses a 5 anos e 11 meses de idade.

A SIPAT acontecerá até o dia 8 de novembro, nas duas unidades