Instituições municipais realizam ações no Dia Mundial de Combate ao Bullying

Atividades abordaram o respeito, a empatia e a valorização das diferenças

As escolas e creches da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes promoveram na segunda-feira (20), diversas atividades de conscientização das crianças em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Bullying. As ações incluíram rodas de conversa, contação de histórias, dinâmicas e apresentações teatrais, com propostas adaptadas às diferentes faixas etárias.

Para a secretária municipal de Educação, Darly Carvalho, o ambiente escolar tem papel fundamental na construção de uma cultura de paz e formação dos estudantes. “O combate ao bullying começa na infância, com o diálogo, o acolhimento e o exemplo dos educadores. Queremos que nossas crianças cresçam aprendendo a valorizar as diferenças e a conviver com empatia”, destacou.

Na Escola Municipal Dr. Luiz Beraldo de Miranda, no Parque Olímpico, os alunos participaram de atividades de leitura, confecção de cartazes e jogos educativos. À tarde, o advogado Juliano Duarte, presidente da Comissão Antibullying da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Mogi das Cruzes, conversou com os estudantes sobre o impacto das palavras e atitudes no convívio escolar.

A professora Anita Campos Rosa Miranda ressaltou a importância do tema. “Eles precisam entender que as palavras têm efeito na vida das pessoas, seja pessoalmente ou pela internet. As palavras machucam e o respeito é essencial”, afirmou.

O aluno Miguel Freitas Moraes também destacou o aprendizado. “Tem muitas crianças que não sabem o que é o bullying. É importante saber para não praticar. Zoar um amigo não é legal”, disse.

Na Creche Imaculado Coração de Maria II, em Brás Cubas, as crianças participaram do “Túnel da Amizade”, de rodas de conversa e de dinâmicas com fantoches, incentivando gestos de carinho e cooperação. Segundo a diretora Liliane Silva, o trabalho é contínuo e faz parte da rotina. “Eles estão aprendendo a socializar e interagir. Mediamos os conflitos com brincadeiras, histórias e gestos de amizade”, explicou.

Na Escola Municipal João Antonio Batalha, na Chácara dos Baianos, o tema foi tratado por meio da arte. Os alunos encenaram uma peça teatral sobre o bullying e assistiram aos filmes “Extraordinário” e “Zootopia”, que reforçam valores como empatia e inclusão.

Já na Creche Nossa Senhora do Carmo II, no Conjunto Nova Bertioga, as educadoras apresentaram uma peça teatral sobre o respeito e a convivência harmoniosa. O encerramento das ações contou com uma passeata pela Vila Mogilar, organizada pelos alunos e profissionais do Núcleo Educacional Castelo Forte I.

As atividades reforçam o compromisso da rede municipal de Mogi das Cruzes com a formação integral das crianças, promovendo o respeito mútuo e a valorização da diversidade desde os primeiros anos escolares.

Alunos e professores realizam passeata pela cultura de paz e pelo combate ao bullying nas ruas do bairro