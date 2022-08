Inscrições para o programa Empodera Juventudes podem ser feitas até esta quarta

A Prefeitura de Mogi das Cruzes ampliou até esta quarta-feira (10/08) o prazo para inscrições no programa Empodera Juventudes, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, o Crescer e o Instituto Global Attitude. Podem participar jovens entre 15 e 24 anos, residentes em Mogi das Cruzes, estudantes ou egressos de escolas públicas.

O curso é gratuito e para se inscrever, os interessados podem fazer a inscrição online através do link: bit.ly/empodera-juventudes. Para os jovens que não possuem fácil acesso à internet para realizar a inscrição, será disponibilizado espaço e internet nas unidades do Crescer de Braz Cubas, Vila Brasileira, Vila Natal e Centro/Escola de Empreendedorismo e Inovação.

As aulas serão realizadas nos períodos da manhã, tarde e noite, dependendo da região escolhida, e acontecerão três vezes por semana. Nesta edição, serão atendidas as regiões dos bairros Residencial Novo Horizonte, Taboão, Botujuru, Cezar de Souza, Conjunto Jefferson, Rodeio, Centro, Vila Industrial, Vila Natal, Braz Cubas, Vila Brasileira, Jardim Santos Dumont, Vila Nova Jundiapeba, Jundiapeba, Quatinga.

O resultado da seleção dos inscritos será divulgado até o final desta semana e as matrículas deverão ser feitas entre os dias 15 e 17 de agosto, a partir das orientações que serão encaminhadas ao e-mail dos selecionados. A previsão é que as aulas se iniciem em 22 de agosto.

O programa

O programa Empodera Juventudes tem o objetivo de fortalecer o projeto de vida dos jovens, prepará-los para o acesso ao mundo do trabalho e formar cidadãos globais para lideranças locais.

A primeira etapa do programa terá duração de dez semanas, abordando os temas de formação cidadã, competências socioemocionais e a Agenda 2030 da ONU, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O trabalho será desenvolvido com os temas estabelecidos, além de atividades extras, que buscarão proporcionar aos jovens conhecer melhor seu bairro e sua cidade em questões profissionais, educacionais e de lazer. Na sequência, haverá um processo de incubação de seis semanas, em que o jovem participará de atividades de mentoria, com acompanhamento de técnicos sociais. Serão abordados o projeto de vida do participante, seu fortalecimento pessoal e profissional, bem como, o de seus vínculos familiares e comunitários, favorecendo o exercício da autonomia, do protagonismo e da convivência.

Mais informações sobre o programa Empodera Juventudes podem ser obtidas junto às unidades do Crescer, pelos telefones 4798-5729 (Unidade Braz Cubas), 4798-5902 (Unidade Centro), 4721-2423 (Unidade Vila Brasileira) e 4725-1985 (Unidade Vila Natal). Será, ainda, disponibilizado um número de WhatsApp – (11) 91457-5721 – para atendimento remoto de dúvidas.

Endereços das unidades do Crescer:

Braz Cubas – Rua Capitão Francisco de Almeida, 47

Centro/Escola de Empreendedorismo e Inovação – Rua Senador Dantas, 326

Vila Brasileira – Rua Professor João Gualberto Mafra Machado, 221

Vila Natal – Rua dos Vicentinos, 1.216