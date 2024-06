Inscrições para curso de produção de cosméticos artesanais abrem em Suzano

Capacitação tem 12 vagas disponíveis para pessoas com 18 anos ou mais

Estão abertas 12 vagas para o curso de “Produção de Cosméticos Artesanais”, organizado pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano. A previsão para a abertura das aulas é para 18 de junho (terça-feira). Os interessados podem realizar a inscrição na sede do órgão (Rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), das 8 às 17 horas, portando um documento de identidade com foto e um comprovante de residência de Suzano.

A capacitação, que é exclusiva para suzanenses com 18 anos ou mais, terá duração de duas semanas com encontros às terças (18 e 25/06) e quintas-feiras (20 e 27/06), das 8h30 às 11h30, no próprio Saspe. O curso será ministrado pelo instrutor Samir Badih Chammas e promete ensinar técnicas para a produção de sabonete, xampu, sais de banho, cremes e perfumes.

O objetivo é que os alunos aprendam a formular e produzir produtos de higiene pessoal, explorando os ingredientes necessários e cuidados na manipulação de materiais. Além disso, os participantes compreenderão os princípios envolvidos e como ajustar formulações para diferentes tipos de preferências de fragrância.

Segundo a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a capacitação é uma excelente oportunidade para os munícipes aprenderem uma nova habilidade, que pode gerar renda extra ou até mesmo se tornar a principal fonte de rendimento. “Estamos sempre em busca de oferecer cursos que tenham um impacto positivo direto na vida das pessoas, proporcionando conhecimento e uma nova perspectiva de empreendedorismo. A produção de cosméticos artesanais é uma área que tem crescido bastante e oferece diversas possibilidades para quem deseja empreender”, afirmou ela.

Crédito: Luana Bergamini/Secop Suzano

