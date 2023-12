Inscrições para concurso dos cargos de procurador e advogado seguem até 18 de janeiro

Estão abertas até o dia 18 de janeiro as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Mogi das Cruzes destinado ao preenchimento de uma vaga de procurador jurídico e cadastro reserva para advogado. Para ambas as funções, é necessário ensino superior completo em direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Para os dois cargos, o salário é de R$ 9.619,78, mas para procurador também há pagamento de honorários advocatícios, na forma de lei municipal.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela organização e seleção. A taxa é de R$ 98,80, e deve ser paga na rede bancária.

O edital completo, com informações como pré-requisitos, documentos exigidos e demais etapas do concurso está nos sites da Prefeitura de Mogi das Cruzes e da Vunesp.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes prorrogou para até o dia 18 de janeiro as inscrições para o concurso público destinado ao preenchimento de 43 vagas, além de cadastro reserva, em diversos cargos na administração municipal. As vagas são nos níveis de formação fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 2.120,05 a R$ 9.619,78.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela organização e seleção.