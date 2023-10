Inscrições para Aulão Preparatório para Universidade são prorrogadas até dia 20

O Aulão Preparatório para vestibulares realizado pelo CRESCER de Mogi das Cruzes teve as inscrições prorrogadas para 20 de outubro. Outra novidade é que agora não há mais limite de idade para participar: qualquer morador de Mogi das Cruzes que está cursando ou que concluiu o ensino médio e ainda não tenha acessado o ensino superior pode se inscrever.

O Aulão foi lançado para preparar quem deseja ingressar na faculdade através dos vestibulares.

Serão quatro dias de aula em finais de semana de outubro com carga horária de oito horas diárias. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de outubro pelo site do Crescer (crescer.mogidascruzes.sp.gov.br).

Podem participar qualquer pessoas que more em Mogi das Cruzes, que não tenham frequentado faculdade anteriormente e que esteja cursando o ensino médio ou que já tenha concluído esta etapa de ensino.

As aulas serão nos dias 7, 22, 28 e 29 de outubro. O horário será das 8h às 17h.

O projeto tem como objetivo garantir condições técnicas para que os estudantes de Mogi das Cruzes possam entrar em contato com o conteúdo exigido pelo ENEM e pelos vestibulares das melhores e mais conceituadas universidades do País.

O Aulão compreenderá as áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas tecnologias, e Redação. Os participantes também terão acesso a conteúdos personalizados online, buscando fortalecer os estudos para a reta final dos vestibulares.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. O candidato deve preencher corretamente os dados de contato, pois as orientações para a matrícula e informações referentes ao Aulão serão enviadas pelo e-mail. Caso haja alguma dificuldade de acesso à internet, é possível fazer a inscrição presencialmente em uma das unidades do Crescer. O atendimento é das 8h às 16h30.

Mais informações pelo telefone 4721-3925 ou pelo whatsapp 91562-6146.