Já estão abertas as inscrições para o Miss Akimatsuri 2026, um dos momentos mais tradicionais e aguardados do Festival de Outono Akimatsuri, que celebra a cultura japonesa e reúne milhares de visitantes todos os anos em Mogi das Cruzes, com data marcada para os dias 11, 12, 18 e 19 de abril.

A grande novidade do concurso nesta edição é a ampliação da área de seleção das candidatas. Além das cidades do Alto Tietê, o Miss Akimatsuri 2026 passa a incluir mulheres com ascendência japonesa residentes em São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, fortalecendo a integração cultural com o Vale do Paraíba.

Podem participar mulheres com ascendência japonesa, com idade entre 16 e 30 anos até a data do concurso, moradoras das cidades do Alto Tietê e, agora, também do Vale do Paraíba. As inscrições seguem abertas até o dia 15 de março de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site Akimatsuri – www.akimatsuri.com.br.

Pré-seleção e classificação

Após a etapa de inscrições, as candidatas passarão por uma pré-seleção feita pela Comissão Organizadora, que avaliará critérios como beleza, elegância, desenvoltura, simpatia e representatividade cultural. As selecionadas participarão de ensaios e etapas presenciais, com o desfile final acontecendo durante a programação oficial do evento.

Data do concurso

O Akimatsuri 2026 será realizado em dois finais de semana, nos dias 11, 12, 18 e 19 de abril, reunindo gastronomia típica, apresentações culturais, exposições e atrações tradicionais da cultura japonesa. O concurso Miss Akimatsuri integra a programação do festival e acontecerá no primeiro sábado do festival (11/4), a partir das 19 horas.

Premiação

Além dos prêmios oferecidos por patrocinadores, a vencedora do Miss Akimatsuri 2026 garante vaga automática no Miss Nikkey São Paulo e possibilidade de participar o Miss Nikkey Brasil, ampliando a visibilidade da cultura japonesa em âmbito estadual e nacional.

O regulamento completo e as inscrições estão disponíveis no site oficial do concurso: www.akimatsuri.com.br

Concurso amplia alcance e passa a incluir candidatas do Vale do Paraíba