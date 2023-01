Indústria do Alto Tietê fecha 2022 com US$ 1 bilhão de produtos exportados

Com mais de US$ 1,05 bilhão de produtos comercializados com os países parceiros, o volume de exportação das indústrias do Alto Tietê cresceu 34,7% ao longo de 2022 em comparação com o ano anterior, quando foram negociados US$ 782,1 milhões. Os dados da Balança Comercial divulgados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) em parceria com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), mostram que os Estados Unidos, Argentina e Chile foram os principais destinos das mercadorias produzidas na Região.

No ano passado, as oito cidades que integram o CIESP Alto Tietê (Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano) importaram US$ 1.663,8 em itens, um índice 12,5% maior que os US$ 1.478,4 adquiridos em 2021. Com o número, a corrente de comércio – resultado entre as exportações e importações – apresentou uma variação positiva de 20,2% em relação ao saldo anterior.

“O volume de exportação demonstra o processo de recuperação da indústria regional. Parte desse resultado é motivado pelo perfil diversificado das empresas presentes no Alto Tietê, que reúnem setores siderúrgicos, químicos, de celulose e outros tantos que colocam a Região como um dos principais polos produtivos do Estado. É importante ressaltar que o índice de importação também mostra o crescimento da atividade industrial”, avaliou o diretor regional do CIESP Alto Tietê, José Francisco Caseiro.

Em 2022, os principais produtos exportados pelas indústrias foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos que representaram 21,8% das vendas, seguido pelo papel e cartão (21%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (8%).

No período, os itens mais importados pelas cidades da Região foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (22%), veículos automóveis, tratores (16,8%) e produtos farmacêuticos (8,7%). As compras da indústria regional tiveram como principais origens a China (18,7%), o Japão (14,4%) e a Alemanha (12,7%).

O resultado da Balança Comercial do Alto Tietê também impactou no desempenho estadual. No intervalo, São Paulo exportou US$ 74.370 bilhões, montante 29,5% maior que os US$ 57.419 comercializados em 2021. No período, o saldo de importações saiu de US$ 67.214 para US$ 81.566 o que representa uma alta de 21,4%.