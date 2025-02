Incrível feirão de veículos no Auto Shopping – D’avó Mogi das Cruzes está chegando em Mogi

Com mais de 600 veículos em estoque, o empreendimento situado no estacionamento do Hipermercado D’Avó de Mogi das Cruzes realizará um feirão de veículos entre os dias 14 e 28 de fevereiro, com apoio do Banco Safra.

A partir do dia 14 (sexta -feira), a cidade de Mogi das Cruzes poderá visitar o “Incrível Auto Shopping” e aproveitar oportunidades exclusivas no empreendimento situado no estacionamento do Hipermercado D’avó (avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.000 – Socorro), que promete oferecer uma experiência única na região do Alto Tietê. O horário de atendimento será das 9h às 20h, de segunda a sexta-feira; sábado, das 9h às 17h; e no domingo (23), das 9h às 16h.

O Incrível feirão de veículos funcionará nos horários do Auto Shopping com a participação de doze lojistas renomados , com mais de 600 veículos em estoque e taxas imbatíveis .

Os lojistas do Auto Shopping são: 3A Multimarcas, RD Motors Venda de Veículos Semi novos, Gomes Automóveis, ED+ Veículos , Mogi Motors, Paganni Multimarcas, RD Motors Prime, Senna Autocars , Studio Car , Zaca Veículos e Gomes Prime Automóveis.

Além disto, o Auto Shopping possui parcerias com diversos projetos e empreendimentos, tudo para garantir uma experiência de primeiro nível aos visitantes.

O feirão de veículos oferecerá também praticidade, conforto e segurança na aquisição do carro novo, pois, no local, o visitante contará com a Olho Vivo Vistorias , Expresso Despachante, além do Banco Safra, que vem para tornar este sonho possível com taxas imperdíveis .

A gestora do empreendimento, Maria Paula C. Almeida, afirmou que o Incrível Auto Shopping é muito bem localizado e conta com diversos diferenciais, em especial na experiência oferecida ao visitante. “Temos a parceria de diversos lojistas renomados , bem como taxas imbatíveis e ofertas especiais para quem quiser veículos de primeira qualidade, com procedência, em um espaço incrível para toda família. Será um prazer receber a todos por aqui neste “incrível feirão de veículos ”, comentou.

Auto Shopping

Endereço: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.000, Socorro, Mogi das Cruzes

Telefone: 11 98545-7866

Instagram: @incrivel.autoshopping

